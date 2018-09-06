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Диего Марадона стал новым техдиректором мексиканского футбольного клуба «Дорадос де Синалоа»

07.09.2018 10:56 — Разное | СТВ  
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Диего Марадона вновь в центре внимания. Как сообщают СМИ, известный футболист возглавил мексиканский футбольный клуб «Дорадос де Синалоа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диего Марадона стал новым техдиректором мексиканского футбольного клуба «Дорадос де Синалоа»

Об этом говорится в информации, размещенной на странице этого клуба в социальных сетях. «Дорадос» сообщает, что теперь прославленный аргентинец является их новым техническим директором.

При этом, напомним, в мае 2018 года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо». Контракт с ним заключен на три года. В июле известный футболист приезжал в Брест, где был очень тепло принят многочисленными болельщиками.

Марадона в Бресте. Приехал на стадион на броневике и за руку приветствовал всех участников матча

Как новое назначение аргентинца увязывается с работой в Беларуси, пока не понятно. Пресс-служба брестского «Динамо» пока не комментирует происходящее.

Исторический момент. Подписание контракта Марадоны с ФК «Динамо-Брест» запечатлели на видео

 
Теги: Брест
 
 
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Диего Марадона вновь в центре внимания. Как сообщают СМИ, известный футболист возглавил мексиканский футбольный клуб «Дорадос де Синалоа», сообщили в программе...
 
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