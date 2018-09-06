В Рогачёвском аэроклубе пройдёт мероприятие «День ДОСААФ на малой родине»

8 сентября с 11.00 до 18.30 на аэродроме «Миньков» Рогачёвского аэроклуба ДОСААФ пройдёт мероприятие «День ДОСААФ на малой родине».

В программе: демонстрационные полёты и парашютные прыжки, выставка автомобильной и авиационной техники спортивных секций и автошкол ДОСААФ, платные обзорные полёты и парашютные прыжки.





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