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Золотовалютные резервы выросли за август на три процента, до 7,2 миллиарда долларов

07.09.2018 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Золотовалютные резервы выросли за август на три процента, до 7,2 миллиарда долларов

фото: 24tv.ua

Согласно сообщению Набанка Беларуси, международные резервные активы Беларуси на 1 сентября составили 7,24 млрд долларов.

За прошлый месяц золотовалютные резервы возросли на 216,2 миллиона долларов (на 3,1%) после роста в июле на 198,8 млн долларов (на 2,9%).

В августе ЗВР продолжили рост на фоне исполнения плановых валютных обязательств Нацбанка и правительства на 190 млн долларов (в июле 450 млн долларов). С начала года на погашение внешнего и внутреннего долга властей в валюте направлено более 3,95 млрд долларов, сообщает регулятор.

Сообщается, что увеличению уровня международных резервных активов в августе способствовали покупка валюты на бирже, а также растущее поступление в бюджет экспортных пошлин на нефтепродукты и размещение на внутреннем рынке валютных облигаций Нацбанка и Минфина.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год, плаируется, что объем ЗВР на 1 января 2019 года должен составить не менее 6 млрд долларов. 
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Согласно сообщению Набанка Беларуси, международные резервные активы Беларуси на 1 сентября составили 7,24 млрд долларов.
 
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