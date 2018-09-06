От ситуации в экономике до футбола — Александр Лукашенко принял с докладом Сергея Румаса

Учитывая, что Сергей Румас возглавляет и Белорусскую федерацию футбола, Президент поинтересовался состоянием дел и перспективами в этой сфере: «Народная игра, самая масштабная игра, которая привлекает больше всего населения. Радоваться особо тут нечему, но тем не менее, какие там у нас есть перспективы?»

В свою очередь Сергей Румас отметил, что все недавно назначенные в руководство правительства люди без раскачки включились в работу. «Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, решая определенные для него задачи. Я готов доложить вам об итогах работы экономики за январь-июль этого года и том прогнозе, который у нас имеется до конца года по ключевым позициям», — сказал он.

«Вы правильно заметили, что сегодня основная задача правительства — это подготовка прогнозных документов на 2019 год. Мы рассмотрели на прошлой неделе на заседании Совмина проект прогноза, проект бюджета в комплексе с изменениями в Налоговый кодекс, и все это, конечно, в увязке с основными направлениями денежно-кредитной политики», — доложил премьер-министр.





Сергей Румас поделился своими взглядами по поводу возможного переформатирования структуры правительства

«Я попросил у главы государства еще время, чтобы глубже вникнуть в эту ситуацию. У меня есть определенные взгляды, какая структура должна быть у правительства. У нас 36 членов правительства. Наверное, это для маленькой компактной страны очень большое количество. Но вместе с тем глава государства сказал взять время и посоветоваться с коллегами и предложения по структуре правительства представить позже», — сказал Сергей Румас, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщалось, на встрече с премьер-министром Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием правительства, его структурой. «Может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры правительства, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. И если я не готов ответить сегодня, то мы проработаем эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем», — отметил белорусский лидер.

Правительство Беларуси отмечает замедление темпов роста экономики, но рассчитывает завершить год выше прогноза

«Глава государства интересовался, как правительство видит окончание 2018 года. Было доложено, что все основные показатели, которые определены прогнозом и бюджетом на 2018 год, будут выполнены. И правительство все свои усилия прилагает для того, чтобы ряд показателей оказался выше прогноза, — заявил руководитель правительства. — Сегодня рост ВВП превышает показатели, установленные в прогнозе. Хотя, с другой стороны, в течение последних месяцев (второго и третьего кварталов) наметилось определенное замедление роста, связанное в основном с внешними факторами. Правительство сегодня работает над тем, чтобы использовать другие резервы и переломить эту негативную тенденцию. Все показатели текущего года будут находиться в рамках утвержденных параметров».

«Кроме того, глава государства подробно интересовался 2019 годом в свете наших сложных взаимоотношений с Российской Федерацией. Правительство на прошлой неделе рассмотрело прогноз на 2019 год, проект бюджета с изменениями в Налоговый кодекс, и все это в увязке с денежно-кредитной политикой. Эти документы сегодня проходят согласование с Комитетом государственного контроля. Думаю, что в течение нескольких дней пакет документов будет внесен в Администрацию Президента», — сообщил Сергей Румас.

По его словам, параметры, которые содержат эти документы, полностью вписываются в программу пятилетки. «Выполнение их и прогнозы на 2020 год позволят большинство параметров пятилетки превысить», — заявил премьер-министр.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о текущей ситуации в экономике, Сергей Румас отметил, что Беларусь, как экспортно ориентированная страна не может не зависеть от внешних факторов, и ослабление российского рубля, которое происходит в течение нескольких месяцев, сказывается и на объеме валютной выручки. «Это является основной причиной замедления темпов роста экономики во втором полугодии. Но это не единственный фактор, и у нас есть много внутренних резервов, которые мы должны подтянуть для того, чтобы экономика работала эффективнее», — подчеркнул премьер-министр.

Он акцентировал внимание и на актуальности задачи, которую ставит глава государства в плане диверсификации экспорта, освоения новых рынков. «Чтобы зависимость от одного партнера, пусть даже очень нам близкого, не была столь значительной», — отметил Сергей Румас.







Сергей Румас раскрыл подробности подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне

«В понедельник состоялся мой разговор с Дмитрием Анатольевичем Медведевым (премьер-министр России. — Прим. БЕЛТА). Вы знаете, что по поручению глав государств правительства готовятся к встрече 21 сентября. У нас очень широкая повестка дня и тех вопросов, которые мы бы хотели обсудить и, главное, поставить точку, а не многоточие в этих вопросах. Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы для того, чтобы, может, какие-то мелкие и понятные для обеих сторон вопросы не выносить на суд президентов, как нерешенные, а сразу по ним принять решение», — отметил премьер-министр.

«Сегодня Михаил Иванович Русый со своим коллегой встречается в Москве. Игорь Викторович Петришенко 13-14 сентября договорился о встрече в Москве. Игорь Васильевич Ляшенко каждую неделю встречается со своим коллегой. Думаю, что уже после 15 сентября у нас будут конкретные договоренности, которые мы вместе с Дмитрием Анатольевичем сможем каким-то образом закрепить», — заявил Сергей Румас.

Отвечая на вопрос о потребностях во внешнем финансировании, премьер-министр подтвердил, что в планах в 2019 году рефинансировать $1 млрд по линии белорусско-российского сотрудничества. «Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса», — сказал он.

Кроме того, в повестке дня к 21 сентября вопросы предоставления шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму $400 млн.

Сергей Румас продолжит руководить Белорусской федерацией футбола до весны 2019 года

«Что касается федерации футбола, то глава государства попросил доработать срок до конца. Плановые выборы руководителя федерации состоятся в марте-апреле 2019 года. Поэтому до этого времени я буду продолжать руководить ею», — сказал Сергей Румас.

По его словам, Президент также поручил вместе с министром спорта и туризма подготовить в ближайшее время предложения, кто мог бы впоследствии возглавить федерацию.





Сергей Румас о подготовке к II Европейским играм: все мероприятия идут по плану

«Что касается Европейских игр, то уже под моим руководством проведено первое заседание организационного комитета. В принципе, все мероприятия идут по плану. Есть еще определенные сложности с временной инфраструктурой. Мы не до конца выработали схему, как она будет возведена в Беларуси. Вместе с тем профильный комитет, который занимается вопросами инфраструктуры под руководством мэра, знает эти вопросы. Думаю, в ближайшее время мы определимся», — сказал Сергей Румас.

По его словам, состоявшийся недавно визит президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича еще раз подтверждает, что Беларусь по плану готовится к играм и, несомненно, проведет их на высоком организационном уровне.