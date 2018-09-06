После игры. Как сложилась судьба знаменитых знатоков «Что? Где? Когда?»

Телеведущий викторины «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов ждет ответа на вопрос. Слева от него — Александр Бялко. 1984 г. ©

Телевизионная викторина «Что? Где? Когда?», появившаяся на советском ТВ в семидесятые, уже к началу восьмидесятых превратилась в культовую передачу. В дни показа игр миллионы телезрителей собирались у экранов, а на следующий день вопросы и ответы обсуждали с таким же жаром, что и игры футбольной сборной на чемпионате мира.

Разумеется, звездами и любимцами публики становились и самые яркие из знатоков. Как сложилась судьба тех, кто блистал за игровым столом «Что? Где? Когда?» в восьмидесятые и девяностые?

Александр Бялко

Фамилия «Бялко» среди знатоков и поклонников «Что? Где? Когда?» стала такой же знаковой, как и «Друзь». Юмористы, делающие пародии на интеллектуальную игру, практически всегда вспоминают об Александре Бялко.



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Пожалуй, самым яркой выпуском с участием Бялко стала финальная игра 1982 года, где на решающем вопросе ему пришлось добывать огонь методом древних людей: трением. Когда Александр справился с задачей, ведущий Владимир Ворошилов заметил: «Я могу сказать, что дикари-то вдвоем добывали огонь! А цивилизованный Александр Бялко один добыл огонь!»

Еще до этого, в 1981 году, Бялко стал лауреатом «Знака совы»: первого индивидуального приза, учрежденного для знатоков. Александр Бялко также принимал участие в первых международных играх «Что? Где? Когда?» в составе сборной СССР против команды Болгарии.

Затем он на долгое время покинул телевизионный клуб, сосредоточившись на другой деятельности. Александр Бялко говорит на восьми языках и, помимо специальности физика-ядерщика, имеет еще и диплом журналиста. В свое время кандидат физико-математических наук Бялко готовил к поступлению в вуз нынешнего ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка.

За игровой стол Бялко вернулся в 2000 году, во время юбилейных игр. Тогда же он и был удостоен заслуженной «Хрустальной совы». Впоследствии он еще несколько раз участвовал в играх, но в 2010 году окончательно ушел из клуба.



Александр Бялко с женой. 2013 г. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Причины ухода прояснились через три года, когда Бялко появился в программе Андрея Малахова. Тогда и стало известно, что Александр Андреевич, которому уже перевалило за 60, ушел из семьи и женился на 24-летней девушке. Бывшая супруга Бялко многие годы работала в передаче «Что? Где? Когда?», и генеральный директор телекомпании «Игра-ТВ» Наталья Стеценко такой поступок знатока, мягко говоря, не оценила. Об этом она честно призналась в программе Андрея Малахова. В общем, можно сказать, что Александр Бялко расстался со «Что? Где? Когда?» по семейным обстоятельствам.

В начале 2018 года Бялко поддерживал одного из кандидатов на выборах главы Российской шахматной федерации, но победа досталась другому. Последняя новость из жизни звездного знатока – он вместе с супругой назван в числе гостей Первого Московского фестиваля молодоженов 8 сентября 2018 года в столичном парке «Печатники» на берегу Москвы-реки.

Федор Двинятин

Выпускник филологического факультета Ленинградского государственного университета Федор Двинятин дебютировал в телевизионном клубе знатоков в 1990 году. Его карьера в клубе продлилась 15 лет. Лучшие игры Двинятина пришлись на время, когда он играл в одной шестерке с Александром Друзем. Говоря футбольным языком, это были Криштиану Роналду и Лионель Месси в составе одной команды.

Двинятин за время игр в клубе четырежды удостаивался приза «Хрустальной совы»: чаще награждали только Александра Друзя. В отличие от своих взрывных и эмоциональных коллег Федор Двинятин всегда умел держать себя в руках: даже тогда, когда его верные ответы по тем или иным причинам отклонялись. Он и ушел из «Что? Где? Когда?» интеллигентно и почти незаметно, отыграв финальную игру 2005 года.

В качестве радиоведущего Федор Двинятин работал на «Радио России», где в программе «Кругозор» вел рубрику «Книжная полка», знакомя слушателей с новинками книжного рынка.

Тот самый Фёдор Двинятин pic.twitter.com/SGyPdijXJ4 — Алекс Уралов (@alexmeshcherr) 29 июля 2017 г.

Сегодня Двинятин не стремится к публичности, но, насколько известно, и в личной жизни, и в профессиональной деятельности у него все хорошо. Самая свежая информация о Федоре Никитиче — 11-13 сентября 2018 года в Смоленске он выступит с докладом в рамках третьей международной научной конференции «Авраамиевская седмица-2018».

О популярности знатока говорит тот факт, что его именем была названа одна из самых оригинальных команд КВН начала XXI века.

Нурали Латыпов

Выпускника Ростовского государственного университета Нурали Латыпова хорошо помнят те, кто начал смотреть «Что? Где? Когда?» в первой половине восьмидесятых. Его отличало умение находить правильные ответы в ситуациях, когда остальные члены команды, что называется, оказывались в ступоре. Так было с легендарным вопросом о яме: правильного ответа за столом не было, и озарение пришло к Латыпову уже во время ответа. Владимир Ворошилов не скрывал своего потрясения.

Нурали Латыпов в 1984 году стал первым обладателем приза «Хрустальная сова». Из «Что? Где? Когда?» он ушел на рубеже восьмидесятых и девяностых. Впоследствии Латыпов работал советником правительства России, которое возглавлял Иван Силаев, был советником вице-премьера по региональной и национальной политике Сергея Шахрая, советником по инновационным технологиям мэра Москвы Юрия Лужкова. Также Латыпова можно было увидеть в качестве телеведущего на одном из телеканалов.

Интересный факт: Латыпов является многократным обладателем Гран-при международных выставок карикатур. Совсем недавно Нурали Латыпов, директор Института стратегического мониторинга, появлялся в качестве эксперта в программе «Время покажет» на «Первом канале».

Андрей Каморин

Звездный период выпускника факультета журналистики МГИМО Андрея Каморина в «Что? Где Когда?» пришелся на конец семидесятых — начало восьмидесятых годов. Вместе с Александром Бялко Каморин входил в число главных любимцев публики того времени. Шестерка Каморина была лучшей в клубе, а сам он стал обладателем почётного звания «Лучший капитан клуба».

В 2000-х Каморин возвращался в клуб для участия в юбилейных играх. В отличие от трудов других звезд игры прошлых лет, с плодами профессиональной деятельности Андрея Каморина знакомы практически все, хотя даже не догадываются об этом. В качестве продюсера он создал такие сериалы, как «Агент национальной безопасности», «Дальнобойщики», «Тайны следствия», «Каменская» и многие другие.

Андрей Каморин является членом Союза журналистов России, членом Российской Академии кинематографических искусств и членом Академии российского телевидения.

Георгий Жарков

Вчера скоропостижно скончался известный знаток #чтогдекогда Георгий Жарков. Вечная память! pic.twitter.com/tdOu0KtpTY — Блог о телеиграх (@gs_blog) 29 февраля 2016 г.

Выпускник исторического факультета Владимирского государственного педагогического университета Георгий Жарков появился в телевизионном клубе «Что? Где? Когда?» в 1994 году, когда Владимир Ворошилов переформатировал его в «интеллектуальное казино». В игре на деньги Жарков чувствовал себя уверенно и в 1998 году был удостоен приза «Хрустальная сова».

Столь яркий взлет в начале 2000-х сменился падением. В 2004 году его дисквалифицировали в спортивной версии «Что? Где? Когда?», обвинив в махинациях с целью получения доступа к ответам на вопросы. А вслед за этим последовало обвинение в уголовном преступлении: кандидата психологических наук Жаркова заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении молодого человека с умственной отсталостью. 22 августа 2007 года суд признал Жаркова виновным и приговорил к 4,5 года лишения свободы условно. Георгий Жарков вины не признавал и считал дело заказным. От игр в телевизионном клубе знатоков его отстранили.

С 2015 года он работал в Общественной палате Владимирской области. В начале 2016 года Жарков перенес инфаркт, от последствий которого так и не оправился. 28 февраля 2016 года обладатель «Хрустальной совы» скончался. Ему было 49 лет.

Борис Бурда

По части эрудиции Борис Оскарович Бурда — один из немногих, кто может потягаться с легендарным Анатолием Вассерманом. Интересно, что оба одессита дебютировали в «Что? Где? Когда?» в 1990 году в составе одной команды. Но если у Вассермана карьера в телевизионном клубе знатоков не задалась, то Борис Бурда стал одним из самых успешных игроков в «Что? Где Когда?» конца 1990-х — начала 2000-х.

На счету Бурды три «Хрустальные совы», что, пожалуй, слишком мало для него. В 1998 году он получил приз «Золотая фишка» как лучший игрок года. Также в клубе он носил неофициальный титул «мистер энциклопедия». Помимо всего прочего, Бурда успевал играть и против знатоков в качестве телезрителя. Борис Оскарович считается одним из самых плодовитых авторов вопросов для спортивной версии «Что? Где? Когда?»: их число измеряется тысячами.

Помимо различных интеллектуальных игр, Бурда в свое время успел поиграть в КВН, а также стать лауреатом нескольких фестивалей бардовской песни. Но самое известное увлечение Бориса Бурды — кулинария. По его собственному признанию, все началось с того, что его любимая жена совершенно не умела готовить, и поэтому приготовление пищи мужу пришлось взять на себя.

В итоге Бурда, имеющий красный диплом по специальности «инженер-теплоэнергетик по автоматизации», стал знаменитым кулинаром. На украинском телевидении он много лет вел программу «Вкусно с Борисом Бурдой». Борис Оскарович и сегодня с успехом делится своими рецептами в социальных сетях.

Старший сын Бурды Владислав является известным на Украине бизнесменом. В начале сентября 2018 года Борис Бурда поделился радостной новостью: он женил старшего внука.