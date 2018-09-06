В Минске на мальчика упали футбольные ворота

Инцидент произошел 17 августа 2018 года на озелененной территории в границах ул. М.Лынькова-Тимошенко-Местный проезд: на ребенка упали незакрепленные футбольные ворота. Законные представители от написания заявления по факту причинения сыну телесных повреждений отказались, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь.

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Однако И.О. прокурора Фрунзенского района Минска на основании ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса возбудил уголовное дело по ст.155 УК Беларуси по факту причинения малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности.

Дело направили во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета.

Как выяснилось, на поднадзорной территории схожие ЧП происходили не раз. Например, в 2017 году двое несовершеннолетних получили травмы на футбольном поле в районе улицы Жудро – на них также упали незакрепленные футбольные ворота.