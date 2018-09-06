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Пятиклассники изучили финансовую грамотность с «Белагропромбанк» (ВИДЕО)

07.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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В Дзержинской гимназии пятиклашки изучали финансовую грамотность под чутким руководством сотрудников «Белагропромбанка».

Школьники постигают в азы финансов уже пятый год. В этот раз выбор пал на дзержинскую гимназию. Как сказал один из учеников: «У папы и у мамы зарплата через несколько дней будет, так я им одолжил деньги, как в банке можно сказать, иногда с процентами возвращают».

Подобные уроки проводят в основном для пятиклассников, ребята как раз находятся в самом пытливом возрасте и переходят не только из начальной школы в старшую, но и во взрослую жизнь, где без денег никуда.

«Белагропромбанк» по праву носит звание самого детского банка страны – разработана детская сберегательная программа «Расти большой», кроме того банк дает возможность ребенку пользоваться свое личной пластиковой картой.

У каждого из этих ребят наверняка еще остались вопросы, но основа уже заложена. Для тех же, кто хочет знать больше, в подарок – настольная книга «Твае першыя фінансы» с белорусскими сказки, ребусы, головоломки и финансовый словарик.

 
 
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В Дзержинской гимназии пятиклашки изучали финансовую грамотность под чутким руководством сотрудников «Белагропромбанка».
 
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