

Аграрии Гомельской области завершили уборку зерновых колосовых и зернобобовых без учета кукурузы, проса и гречихи, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.

По состоянию на 6 сентября намолочено 615,5 тыс. т зерна. Буда-Кошелевские хозяйства получили самый высокий валовой намолот — 71,7 тыс.т. Вторая позиция у Речицкого района — 65,3 тыс. т. Добрушские хлеборобы внесли в каравай области 52,7 тыс. т зерна.

«В этом году из-за климатических условий — продолжительной засухи и недостаточного количества осадков в период созревания зерновых — погибло более 69 тыс. га посевов яровых и озимых культур, еще более 35 тыс. га было повреждено», — пояснила Елена Филипович. Это привело к невысокому показателю урожайности зерновых.

На полях региона по мере созревания продолжается уборка проса и гречихи (собрано 34% и 24% соответственно от плана).

Большая часть районов приступила к заготовке кукурузы на зерно. Убрано 2,3 тыс. га из запланированных 54,3 тыс. га, намолочено 14,3 тыс. т зерна. Средняя урожайность культуры составила 63 ц/га.

Хозяйства области активно ведут уборку овощей (убрано 0,9 тыс. га, или 47% всей площади), овощной горошек уже собран полностью — в объеме 1,63 тыс. т.

Продолжается заготовка растительных кормов. Доведенный сельхозпредприятиям план по заготовке травяных кормов по прогрессивной технологии перевыполнен. Хозяйства заготовили 52,98 тыс. т травяных кормов, упакованных в полимерную пленку. Это составляет 105,9% от доведенного объема (50 тыс. т). Также с превышением планового объема идет заготовка сена (106%). Показатель по сенажу пока достиг 62% от доведенного задания.

В целом в области запланировано заготовить 5 млн 728,9 тыс. т травяных кормов, а пока в закромах гомельских аграриев 1 млн 892,6 тыс. т.