В Костюковичском районе приступили к севу озимых культур

Жатва успешно завершена. Однако у тружеников сельского хозяйства полно работы. А сейчас наступили оптимальные сроки для сева озимых культур – важного этапа в череде нескончаемых забот сельчан.



При строгом соблюдении передовой агротехники озимые дают, как правило, высокий урожай качественного зерна, снижают нагрузку на людей и технику весной, во время ярового сева. Неоценима роль ранней обработки почвы после сбора урожая, что является предпосылкой для высокой отдачи хлебной нивы. Это досконально знают аграрии филиала №1 «Цемагро» ОАО «БЦЗ», которые, убрав зерновые, не теряли драгоценное время, сразу же приступили к подготовке почвы под сев озимых культур. Уже в конце августа в данном хозяйстве на смену комбайнам в поле вывели трактора, почвообрабатывающие и посевные агрегаты.

По словам главного агронома хозяйства Виктора Шестернева, под озимые в нынешнем сельскохозяйственном году в хозяйстве отведена площадь в 2370 гектаров.





– Из них 850 гектаров планируем засеять озимой пшеницей, а 1080 гектаров – озимой тритикале, – сообщил Виктор Васильевич.

Как пояснил главный агроном, 440 гектаров площадей отведено под зеленый корм животным.

В тот день, когда журналисты районной газеты прибыли в хозяйство, работа шла на поле за деревней Антоновка. Оставляя за собой шлейфы пыли, по полю шли трактора с сеялками. На них были заняты механизаторы Александр Грузинов и Юрий Рыженков. Они засевали поле озимой пшеницей.

– Было бы хорошо, чтоб дождик хороший прошел. Как его нам не хватает, – посетовал Виктор Шестернев. – А наши механизаторы работают с полной отдачей. За сутки засевают в среднем 80-90 гектаров. На утро пятницы озимой пшеницей уже была засеяна площадь в 714 гектаров.

Сев в хозяйстве ведется круглосуточно. Успешно справляются механизаторы со своими обязанностями. Это старательные, ответственные люди. Так, Александр Грузинов, трудится на ОАО «Белорусский цементный завод». А как наступает горячая пора – уборочная, посевная, помогает сельским труженикам убирать хлеб, сеять зерновые. Его отношением к работе в хозяйстве очень довольны.





Теплые слова в адрес Александра Викторовича высказал и главный агроном филиала №1 «Цемагро» Виктор Шестернев.

– С такими механизаторами, как Александр Грузинов, мы с поставленной задачей успешно справимся – в оптимальные сроки завершим посевную, – сказал он.

Денис ПАРХОМЕНКО.

Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.

На снимках: сев озимой пшеницы на поле филиала №1 «Цемагро»;

механизатор Александр ГРУЗИНОВ.