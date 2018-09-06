Приглашаем к обсуждению





Ветковский районный исполнительный комитет приглашает жителей райцентра принять участие в обсуждении художественного и архитектурного оформления кольцевой транспортной развязки на пересечении улиц Батракова и Октябрьской.

Приём творческих предложений в письменном или электронном виде начнётся в будущий понедельник по адресу: 247131, г. Ветка, пл. Красная, 7, каб. 2-9. Можно воспользоваться также электронным адресом: 22vetka@mail.ru. Последний срок подачи заявок — 4 октября. Как рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, предложения участников общественного обсуждения будут рассмотрены на заседании районного штаба по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населённых пунктов Ветковского района. Более подробную информацию можно получить по телефонам в Ветке: 4-30-53, 4-30-25