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Приглашаем к обсуждению

07.09.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Приглашаем к обсуждению

Ветковский районный исполнительный комитет приглашает жителей райцентра принять участие в обсуждении художественного и архитектурного оформления кольцевой транспортной развязки на пересечении улиц Батракова и Октябрьской.

Приём творческих предложений в письменном или электронном виде начнётся в будущий понедельник по адресу: 247131, г. Ветка, пл. Красная, 7, каб. 2-9. Можно воспользоваться также электронным адресом: 22vetka@mail.ru. Последний срок подачи заявок — 4 октября. Как рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, предложения участников общественного обсуждения будут рассмотрены на заседании районного штаба по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населённых пунктов Ветковского района. Более подробную информацию можно получить по телефонам в Ветке: 4-30-53, 4-30-25

 
 
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Ветковский районный исполнительный комитет приглашает жителей райцентра принять участие в обсуждении художественного и архитектурного оформления кольцевой...
 
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