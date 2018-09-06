



К новому учебному году небольшую, но значимую помощь многодетной семье Нюфтиковых из Ветки оказали районная организация республиканского общественного объединения «Белая Русь» и представительство инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельскому району.

Первокласснику Артёму подарили спортивный костюм и осеннюю обувь. Также мальчику, его сестре и брату из третьего класса — Милане и Андрею — преподнесли школьные принадлежности и детские книжки. Одна из них — с необычными сказками о налогах — в доступной форме повествует о финансовой и налоговой грамотности, рассказала представитель налогового органа Виктория Архипенко.

Также к 1 сентября добротный портфель от «Белой Руси» получила первоклассница Хальчанской базовой школы Виолетта Мельникова из неполной семьи. Как отметила руководитель районной общественной организации Ирина Воинова, практику адресной помощи на Ветковщине «Белая Русь» совместно с налоговой продолжит и в дальнейшем.

Н. АЛЕШКЕВИЧ.