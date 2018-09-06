МВД спрашивает у беларусов, как наказывать педофилов

МВД на своем сайте уже второй раз проводит опрос мнения беларусов насчет ответственности для педофилов (первый был в декабре прошлого года). Акция началась «с учетом большого количества выявленных в этом году преступлений против половой неприкосновенности детей», пишет euroradio.fm.

После первого опроса МВД заявило, что беларусы поддерживают их инициативы по изменению законодательства. Сейчас по результатам опроса собираются выработать более конкретные предложения.

МВД Беларуси разрабатывает дорожную карту по противодействии педофилии. В ней очертят несколько аспектов: профилактика, предупреждение, реабилитация пострадавших, реинтеграция в общество, информационная кампания.