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Дизайн беларуских презервативов получил приз на фестивале в Нью-Йорке
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Беларуское агентство Fabula Branding получило бронзу на престижном международном фестивале упаковки Pentaward-2018 за дизайн для беларуских картошки и презервативов,
Отметим, что уже второй раз подряд награду Pentawards получила работа на беларуском. В этом году вручение прошло 6 сентября в Нью-Йорке.
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Беларуское агентство Fabula Branding получило бронзу на престижном международном фестивале упаковки Pentaward-2018 за дизайн для беларуских картошки и презервативов, пишет The...
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