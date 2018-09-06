Дизайн беларуских презервативов получил приз на фестивале в Нью-Йорке

Беларуское агентство Fabula Branding получило бронзу на престижном международном фестивале упаковки Pentaward-2018 за дизайн для беларуских картошки и презервативов, пишет The Village Беларусь.

Отметим, что уже второй раз подряд награду Pentawards получила работа на беларуском. В этом году вручение прошло 6 сентября в Нью-Йорке.