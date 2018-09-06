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У беларуских десятиклассников теперь шесть уроков труда. Минобразвания проблемы в этом не видит

07.09.2018 10:57 — Разное | KYKY  
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В десятом классе вводят аж шесть часов трудового обучения – это больше, чем почти всех предметов в школе (профильные вроде математики могут быть почаще). Родители опасаются, что из-за отсутствия нормальной базы в школах уроки труда будут просто тратой времени. Министерство образования по просьбе «Нашай Нiвы» рассказало, чего ученикам и их родителям ожидать.

Основная задача школы – помочь выбрать профессию

В МинОбре сказали: «Одним из важнейших показателей эффективности системы образования является успешность профориентации. Ведь качество образования – это не оценка, полученная на уроке, а успешное жизнеустройство человека, его мобильность на рынке труда». Основная задача школы, считают в министерстве, помочь ученику выбрать профессию.

Касательно уроков труда – усваивать новые профессии ученики смогут как на базе своей школы, так и на базе специализированных учреждений образования. Если занятия проходят в другом учреждении, то должно быть заключено соглашение о профессиональной подготовке рабочего (служащего) на платной основе. При этом договор с несовершеннолетним (в 10 классе все ученики – несовершеннолетние) заключается только с письменного разрешения родителей.

Какими профессиями можно овладеть

Ученики смогут овладеть такими профессиями, как продавец, оператор электронного набора и верстки, повар, секретарь, плотник, парикмахер, официант, слесарь по ремонту машин и так далее. Пресс-служба Министерства образования подчеркивает: «При отсутствии возможности организации трудового обучения при реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в школах могут быть использованы базы учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего, дополнительного образования взрослых, дополнительного образования детей и молодежи».

Практико-ориентированность и гендерное равенство

Максимальная практичность и подготовленные абитуриенты – основная цель уроков труда: «Основной целью трудового обучения является предоставление ученикам возможности получить первичные навыки по определенной профессии. Что касается содержания учебного предмета «Трудовое обучение», то он должен быть максимально практико-ориентированным».

Также учебные группу будут формировать исключительно по профессиям, независимо от пола ребенка. 

Другие предметы не пострадают от шести часов на уроки труда

По словам МинОбра, количество часов на другие предметы не изменилось. То есть школьникам просто добавили шесть учебных часов, несмотря на и без того немалую нагрузку. Более того, в методических рекомендациях указано, что уроки труда можно проводить как в будние дни, так и в субботу. 

Чтобы учить на базе школ, в их штате должно быть достаточно учителей и мастеров производственного обучения. «Учебные часы по предмету «Трудовое обучение» включаются на начало учебного года в список педагогических работников, которым вычисляются ставки и надбавки за квалификационные категории с учетом педагогической нагрузки для определения фонда оплаты труда».

Журналисты 5 сентября пытались дозвониться до школ и узнать, ведут ли они уроки труда. Им ответили, что пока не начали. «Ждем, какие профессии предлагают изучать нашим школьникам в колледжах», – ответили в одной из школ.

 
 
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В десятом классе вводят аж шесть часов трудового обучения – это больше, чем почти всех предметов в школе (профильные вроде математики могут быть почаще). Родители...
 
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