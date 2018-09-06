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Места на кладбище стали бизнесом: прокурор Минского района возбудил ряд уголовных дел

07.09.2018 11:30 — Разное | Партизан  
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Прокурор Минского района по результатам проверки отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД по фактам подстрекательств к даче взяток должностным лицам Боровлянского сельского исполнительного комитета возбудил четыре уголовных дела, сообщила старший помощник прокурора Минской области советник юстиции Лариса Пархимович.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в Минский районный отдел Следственного комитета Беларуси.

"Предварительно установлено, что рабочий КУП "Боровляны-сервис" в 2017 и 2018 годах подстрекал граждан к даче взяток должностным лицам Боровлянского сельисполкома за благоприятное решение вопросов о выделении земельных участков на кладбище для захоронения их родственников", — сообщила Sрutnik Пархимович в пятницу.

По ее словам, впоследствии он встречался с этими гражданами и получал от них денежные средства для передачи их должностным лицам сельисполкома. "Суммы взяток составляли от 1150 до 2650 рублей", — рассказала собеседник агентства.


 
 
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Прокурор Минского района по результатам проверки отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД по фактам подстрекательств к даче взяток...
 
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