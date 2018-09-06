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Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" отправилась на ралли-рейд "Амуль-Хазар 2018", сообщила в четверг пресс-служба "конюшни".

Ралли, которое еще называется Turkmen Desert Race, стартует 11 сентября в Туркменистане. Маршрут гонки по бездорожью проложен по живописным местам страны, включая пустыню Каракумы и побережье Каспийского моря.





"Красные зубры" выступят в гонке тремя экипажами. Руководитель команды Сергей Вязович традиционно выступит вместе со штурманом Павлом Гараниным и Андреем Жигулиным на камионе с бортовым номером 401. Экипаж №403 поведут Алексей Вишневский, Максим Новиков и Андрей Неверович, Александр Василевский поведет грузовик с номером 404 вместе со штурманом Дмитрием Вихренко и механиком Антоном Запорощенко.





Пока не известно, в какой категории и на каком автомобиле будет выступать в гонке президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, однако организаторы гонки сообщили, что главе государства уже выдан техпаспорт на спортивный автомобиль и водительское удостоверение.



