Новые правила ресторанного этикета





— С каждым годом ресторанный этикет становится демократичнее, — рассказывает Марина Гладкая. - К примеру, раньше считалось: красное вино следует подавать к мясу, белое — к рыбе. Сегодня это правило уже неактуально. Важно то, что нравится лично вам. К тому же истинные гурманы знают, что не каждое белое вино подойдет к рыбе, как и не всякое красное — к мясу. Важно, чтобы вкус блюда и вина не менялся от взаимного влияния. Играют роль и личные предпочтения. Кто-то любит острое, кто-то предпочитает кислинку. Существует целое направление — фудпейринг — о сочетании еды и напитков.





К слову, сегодня в ресторан можно приходить со своим любимым вином, если в заведении есть услуга cork fee — откупоривание бутылки за определенную плату. За границей данный сервис существует давно. Кто-то из гостей предпочитает вино из своего винодельческого региона, у кого-то есть любимое. В любом случае данная услуга обойдется дешевле, чем покупка вина в ресторане.





— Нужно взять на заметку. Читала, что недавно за рубежом придумали вилку со специальной насадкой для вымакивания соуса.





— К вымакиванию соуса в тарелке стали относиться лояльно. Раньше это считалось верхом невоспитанности. Правда, желательно вымакивать соус кусочком хлеба с помощью вилки. Соус — самое вкусное, и терять его никто не хочет. Но при этом важно есть так, чтобы не вызывать отрицательных эмоций у присутствующих.





Сегодня к вымакиванию соуса в тарелке стали относиться лояльно





— Вспоминается случай, как в одном ресторане посетитель за столиком у входа ел настолько безобразно, что на это нельзя было смотреть. Он лопал пасту с такой скоростью, будто за ним гнались волки. Я даже подумала, что, быть может, это бездомный, который не держал во рту крошки несколько суток. Каково же было мое изумление, когда спустя несколько минут я вдруг поняла, что виртуозно играющий в зале музыкант и тот гость за столом — один и тот же человек…





— Возможно, он очень торопился или был погружен в мир музыки. Однако, как бы ни было, человек всегда должен помнить об окружающих.





— Многие до сих пор косо смотрят на тех, кто просит официанта упаковать оставшуюся еду для того, чтобы взять ее домой.





— В прежние времена подобное считалось моветоном, а сегодня такая услуга в порядке вещей. Связано это прежде всего с нынешним ритмом жизни. Люди не всегда успевают готовить дома. Во всех ресторанах сейчас есть одноразовые контей ы, в которых гость может забрать еду с собой. Более того, во многих ресторанах предлагают продукцию на продажу. Это могут быть консервация, сыр, хамон, кондитерские изделия, вина. Рестораны предлагают доставку еды на дом или в офис, что очень удобно.





Забирать еду из ресторана домой вполне допустимо





— Раньше и вход с домашними любимцами в рестораны был воспрещен.





— А сейчас таких заведений, куда пускают с котом или собакой, немало. Если присутствие животных в концепции заведения, их здесь и покормят.





В некоторые рестораны вход с собачкой или котом не воспрещен. Их там даже покормят





— К слову, никогда не было и такого, чтобы человек готовил сам себе еду в ресторане.





— Сегодня блюда-конструкторы во многих заведениях в порядке вещей. Перед вами ингредиенты, а вы добавляете в свой салат лишь то, что хотите, и в том количестве, которое вам нравится.





— Гости платят немалые деньги, чтобы под руководством именитого шеф-повара приготовить какое-то блюдо, а потом его едят.





— Очень популярны и мастер-классы для детей. Новым веянием в ресторанах становится открытая кухня, когда гость наблюдает, что и как для него готовят. Столик, который располагается ближе всего к открытой кухне, можно сравнить с лучшей ложей в театре. Кстати, вполне допустимо заказать блюдо, которого нет в меню. Если вы попросите поджарить картошечку или сделать яичницу, как правило, вам не откажут.





— Бывает, хочется в ресторане попробовать несколько блюд. Допустимо ли попросить принести салат и две пустые тарелки?





— Конечно. Если вы хотите поделить порцию супа на двоих, лучше, если это сделает официант на кухне. В зале ресторана подобные манипуляции все же не сосем уместны.





— Жаль, что меню завтраков действует, как правило, лишь до полудня. И, например, сырники потом уже не заказать.





— В некоторых ресторанах заказать блюда из меню завтраков можно в любое время, и это тоже новые правила этикета. Несколько лет назад в Израиле, куда слетаются туристы со всего мира, а значит, из разных часовых поясов, был придуман ресторан, специализирующийся исключительно на завтраках. 24 часа в сутки там подают: омлет, тосты, тонкие блинчики с начинками, овсянку, сырники… Идея так всем понравилась, что сейчас это сеть ресторанов, популярная во всем мире.





— Случается, что вы еще не закончили трапезу, а официант норовит унести вашу тарелку.





— Раньше об окончании обеда свидетельствовали скрещенные вилка и нож, сейчас этот знак уже ушел в прошлое. Если вы завершили трапезу, положите вилку и нож параллельно друг другу.









*Согласно новому ресторанному этикету, если вы завершили трапезу, положите вилку и нож параллельно





— Можно ли в ресторан на курорте приходить в шортах?





— Да, человек на отдыхе, и этим многое объясняется. Как я уже отметила, правила становятся демократичнее.





— Что сегодня считается в ресторанном этикете дурным тоном?





— Долго говорить за столом по телефону. Если вам позвонили, ответьте, но беседа не должна занимать более пяти минут. Лучше, чтобы телефон лежал не на столе, а в вашей сумке.



