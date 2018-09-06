Носкевич потребовал провести ревизию нераскрытых дел. Дела исчезнувших политиков сюда входят?

"До образования Следственного комитета у нас оставалось до 30 нераскрытых убийств в стране, в этом году у нас их только пять. В прошлом году было за год столько же. Этой работе мы планируем придать первостепенное значение", – отметил Носкевич.





Он также добавил, что хотел бы объявить 2019 год для Следственного комитета годом дополнительных мер для раскрытия убийств прошлых лет. Носкевич уверен, что общество с благодарностью отнесется к этой работе следователей. "Люди нам за это будут благодарны", – считает он.





По словам Носкевича, с помощью в том числе генетических исследований СК порой доказывает вину за совершенные много лет назад преступления. Речь идет о ситуациях, когда следователь добросовестно сохранил доказательства.





"Что касается невинно осужденных – нас минула сия чаша. Между тем я могу привести пример, когда несколько лет назад человек сам себя оговорил в совершении умышленного убийства", – рассказал глава СК. Носкевич уточнил, что спустя годы следованию удалось реабилитировать невинно осужденного, который взял на себя вину потому, что был пьян и не помнил произошедшего. Что касается последнего инцидента, то все не совсем так, как рассказал Носкевич. Правоохранители убедили человека, что он убийца. А он действительно был пьян и ничего не помнил, поэтому не стал спорить и признал вину. Дальше все пошло по накатанной — и отсутствие доказательств вины не увидели ни прокурор, ни суд. Так что проблема не в самооговоре. Проблема именно в том, что в нашей стране без доказательств человек может быть жестоко осужден.



