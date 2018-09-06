Forbes назвал самую богатую семью России

ria.ru. Общее состояние семьи оценено в 5,97 миллиарда долларов. При этом отмечается, что клан «потерял» одного из своих членов — Микаила Шишханова. Состояние семьи также значительно сократилось за год — в 2017 году оно составляло 9,91 миллиарда долларов. Издание включило в состав семьи, помимо самого Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, Саида Гуцериева и Билана Ужахова. Рейтинг возглавила семья Михаила Гуцериева, отмечаетОбщее состояние семьи оценено в 5,97 миллиарда долларов. При этом отмечается, что клан «потерял» одного из своих членов — Микаила Шишханова. Состояние семьи также значительно сократилось за год — в 2017 году оно составляло 9,91 миллиарда долларов. Издание включило в состав семьи, помимо самого Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, Саида Гуцериева и Билана Ужахова.





Михаил Гуцериев владел и компанией «Славнефть» - белорусской «дочкой» российской компании «Руснефть» - и в этом году продал ее за 1,8 млн долларов покупателю, имя которого не раскрывается.





На втором месте удалось закрепиться семье Ротенбергов, чье состояние оценивается в 4,85 миллиарда долларов. Помимо Аркадия и Бориса Ротенбергов в нее входят сын Аркадия Игорь Ротенберг и дочь Лилия. Как отмечает издание, бизнесу этой семьи мешают введенные в 2014 году санкции, однако за минувший год их совокупное состояние вырослоа на 650 миллионов долларов.









Третью строчку заняли Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их совокупное состояние издание оценило в 3,14 миллиарда долларов. При этом в прошлом году Гапонцевы не входили даже в топ-10 рейтинга.





Замыкают первую пятерку списку семьи Шаймиеваых и Рахимкуловых.





В топ-10 рейтинга самых богатых семей в России также вошли семьи Саркисовы, Шамаловы, Бажаевы, Магомедовы и Зубицкие.



