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Forbes назвал самую богатую семью России

07.09.2018 10:46 — Разное | Партизан  
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Издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших российских семей в 2018 году.

Рейтинг возглавила семья Михаила Гуцериева, отмечает ria.ru. Общее состояние семьи оценено в 5,97 миллиарда долларов. При этом отмечается, что клан «потерял» одного из своих членов — Микаила Шишханова. Состояние семьи также значительно сократилось за год — в 2017 году оно составляло 9,91 миллиарда долларов. Издание включило в состав семьи, помимо самого Михаила Гуцериева, Саит-Салама Гуцериева, Саида Гуцериева и Билана Ужахова.

Михаил Гуцериев владел и компанией «Славнефть» - белорусской «дочкой» российской компании «Руснефть» - и в этом году продал ее за 1,8 млн долларов покупателю, имя которого не раскрывается.

На втором месте удалось закрепиться семье Ротенбергов, чье состояние оценивается в 4,85 миллиарда долларов. Помимо Аркадия и Бориса Ротенбергов в нее входят сын Аркадия Игорь Ротенберг и дочь Лилия. Как отмечает издание, бизнесу этой семьи мешают введенные в 2014 году санкции, однако за минувший год их совокупное состояние вырослоа на 650 миллионов долларов.


Третью строчку заняли Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их совокупное состояние издание оценило в 3,14 миллиарда долларов. При этом в прошлом году Гапонцевы не входили даже в топ-10 рейтинга.

Замыкают первую пятерку списку семьи Шаймиеваых и Рахимкуловых.

В топ-10 рейтинга самых богатых семей в России также вошли семьи Саркисовы, Шамаловы, Бажаевы, Магомедовы и Зубицкие.


 
 
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Издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших российских семей в 2018 году.
 
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