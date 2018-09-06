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Forbes назвал самую богатую семью России
Издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших российских семей в 2018 году.
Рейтинг возглавила семья Михаила Гуцериева, отмечает
Михаил Гуцериев владел и компанией «Славнефть» - белорусской «дочкой» российской компании «Руснефть» - и в этом году продал ее за 1,8 млн долларов покупателю, имя которого не раскрывается.
На втором месте удалось закрепиться семье Ротенбергов, чье состояние оценивается в 4,85 миллиарда долларов. Помимо Аркадия и Бориса Ротенбергов в нее входят сын Аркадия Игорь Ротенберг и дочь Лилия. Как отмечает издание, бизнесу этой семьи мешают введенные в 2014 году санкции, однако за минувший год их совокупное состояние вырослоа на 650 миллионов долларов.
Третью строчку заняли Валентин Гапонцев и его сын Денис. Их совокупное состояние издание оценило в 3,14 миллиарда долларов. При этом в прошлом году Гапонцевы не входили даже в топ-10 рейтинга.
Замыкают первую пятерку списку семьи Шаймиеваых и Рахимкуловых.
В топ-10 рейтинга самых богатых семей в России также вошли семьи Саркисовы, Шамаловы, Бажаевы, Магомедовы и Зубицкие.
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Издание Forbes опубликовало рейтинг богатейших российских семей в 2018 году.
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