Как помочь сиротам. «SOS-Детские деревни» работают по трем направлениям

Благотворительная международная общественная организация «SOS-Детские деревни Беларусь» была создана в 1991 г. для решения социально значимых вопросов в области охраны детства.

- Изначально «SOS-Детские деревни» начинали свою деятельность как семьи для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, - рассказала генеральный директор «SOS-Детские деревни Беларусь» Татьяна БУРОВА. - Сейчас мы работаем по трем большим направлениям: долгосрочная опека детей-сирот; предотвращение социального сиротства; образовательные проекты для детей из уязвимой категории. По-прежнему у нас воспитываются дети-сироты: в семьях в «SOS-Детских деревнях» и молодежных домах в Боровлянах, Марьиной Горке и Могилеве проживают 296 детей-сирот и подростков из числа сирот. Также с 2004 года мы развиваем программы профилактики социального сиротства по предотвращению ситуаций, когда ребенок может стать сиротой или потерять родительскую опеку. В сфере нашего внимания семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации; молодые мамы с новорожденными детьми; мамы с маленькими детьми в кризисной ситуации; многодетные семьи. В такой работе важно партнерство, то есть люди, обратившиеся за помощью, должны сами хотеть преодолеть кризис. Поэтому с каждой семьей подписывается соглашение о работе. Достаточно часто к нам направляют семьи по ходатайству местных органов власти, если семья находится в социально опасном положении и, например, есть риск потерять ребенка.

Одна из форм помощи таким семьям - возможность получить психологическую, социально-педагогическую поддержку в специально созданных консультационных центрах. С родителями проводится активная работа по формированию и укреплению родительских навыков. Есть и программы по планированию семейного бюджета. Кроме того, родители могут получить помощь по вопросам трудоустройства, оформления резюме, проконсультироваться у юриста.

Дополнительная поддержка может быть оказана детям со сложностями в обучении.

Переждать кризис

При «SOS-Детских деревнях» работают четыре временных убежища для женщин, пострадавших от домашнего насилия, два приюта для несовершеннолетних мам с детьми.

- Воспользоваться возможностью временного проживания могут женщины с новорожденными детьми, попавшие в кризисную ситуацию, - говорит Татьяна Бурова. - Кризисные комнаты не простаивают: у нас есть лист ожидания нуждающихся в помощи. Женщины могут обратиться как напрямую, так и после запроса соответствующих госслужб.

Наши специалисты работают круглосуточно, и есть возможность долговременного проживания.

Нужна помощь

В целом под крылом организации находятся 4 тыс. детей. Татьяна Бурова объясняет: поддержка сирот не ограничивается разовыми подарками. Чтобы вырастить ребенка и помочь ему войти во взрослую жизнь, нужны годы и, соответственно, постоянные вложения.

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- Мы сейчас, к сожалению, столкнулись с тем, что инвесторы из Западной Европы переориентировались на страны Африки и Азии, считая, что восточноевропейские государства уже устойчиво стоят на ногах и могут справиться со всеми проблемами самостоятельно. Из-за сокращения субсидирования перед нами стоит дилемма: нужно уменьшать или число предоставляемых услуг, или количество детей, которым можно оказать помощь, - говорит руководитель по работе с корпоративными клиентами «SOS-Детские деревни Беларусь» Татьяна ДЖУНЕДЖА. - Как вариант, самостоятельно искать дополнительные источники финансирования, чем мы и пытаемся сейчас заниматься. Средства нужны в первую очередь на оказание дополнительных услуг детям и улучшение условий их проживания. С этой целью мы запустили кампанию face-to-face «Прямой диалог»: такой вид регулярных пожертвований, который позволяет осуществлять долгосрочное планирование, популярен в западноевропейских странах, Америке, Канаде, активно используется в России.

Суть в том, что в различных людных местах - торговых центрах, кинотеатрах, на выставках - специально обученные люди (фандрайзеры) рассказывают о «SOS-Детских деревнях». У каждого фандрайзера - бэйдж с указанием имени и фамилии, поэтому всегда можно уточнить, имеет ли этот человек отношение к сбору средств, а также планшеты, чтобы прямо на месте можно было ввести данные банковской карточки и провести платеж.

Первый платеж происходит сразу на месте, и жертвователь получает письмо на свой электронный адрес о том, что деньги списаны со счета. Далее списание происходит автоматически. О том, как распределяются средства, будут готовиться ежегодные отчеты. Безусловно, бывают разные жизненные ситуации, и у жертвователей всегда есть возможность прекратить перечисление средств. Но все же для нас очень важны долгосрочные партнерские отношения, когда человек осознанно говорит, что готов быть другом организации долгое время.