В Viber появилась функция перевода

Мессенджер Viber объявил об интерграции с Переводчиком Google. Теперь перевести сообщение на любой язык прямо в окне чата. Мгновенный перевод уже работает на устройствах на платформе Android, в ближайшее время такая возможность станет доступна и пользователям устройств на базе iOS.



Фото: Reuters

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на сообщение, выбрать опцию «перевести», и текст сразу же появится на экране смартфона под оригинальной фразой.

Сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на устройстве по умолчанию. Перевести сообщение можно и на любой другой язык: для этого нужно нажать на текст, выбрать опцию «язык» и необходимый пункт. Новая функция позволяет переводить новости в сообществах и паблик-чатах так же, как и в личных диалогах.