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В Viber появилась функция перевода

07.09.2018 11:52 — Разное | Tut.by  
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Мессенджер Viber объявил об интерграции с Переводчиком Google. Теперь перевести сообщение на любой язык прямо в окне чата. Мгновенный перевод уже работает на устройствах на платформе Android, в ближайшее время такая возможность станет доступна и пользователям устройств на базе iOS.


Фото: Reuters

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на сообщение, выбрать опцию «перевести», и текст сразу же появится на экране смартфона под оригинальной фразой.

Сообщения будут автоматически переводиться на язык, установленный на устройстве по умолчанию. Перевести сообщение можно и на любой другой язык: для этого нужно нажать на текст, выбрать опцию «язык» и необходимый пункт. Новая функция позволяет переводить новости в сообществах и паблик-чатах так же, как и в личных диалогах.

 
 
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Мгновенный перевод уже работает на устройствах на платформе Android, в ближайшее время такая возможность станет доступна и пользователям устройств на базе iOS.
 
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