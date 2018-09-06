"Проехал ради этого 400 км". Актер Петров отменил автограф-сессию в Минске. Фанаты недовольны

Сегодня в Минск приехал российский актер Александр Петров. Вечером он выступит в Prime Hall с моноспектаклем #зановородиться , а днем он должен был заехать на Немигу в магазин «OZ Книги» для автограф-сессии. Однако утром стало известно, что встреча с поклонниками не состоится.



Автограф-сессия в Москве. Фото: vk.com/zrshow

В группе драматического шоу #зановородиться «Вконтакте» сегодня утром было опубликовано видеообращение актера. В видео Петров, ссылаясь на плохое самочувствие, сообщил, что автограф-сессия отменяется.

— Несмотря на то что я робот, роботы тоже иногда простужаются. Это случилось и со мной. Мне необходимо набраться сил перед сложным спектаклем. Я обещаю, что подойду к 8-ми [20.00] к спектаклю в Prime Hall в полной боевой готовности. Нам очень жаль, но в этой ситуации подготовиться перед спектаклем важнее.

В комментариях к видео поклонники стали желать актеру скорейшего выздоровления. Как выяснилось, лишь ради автографа от Александра Петрова некоторые ехали в Минск из других городов.

— Ну [обалдеть]. Я только что 400 км проехал ради этого…, — написал Денис из Бреста.

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