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"Проехал ради этого 400 км". Актер Петров отменил автограф-сессию в Минске. Фанаты недовольны
Сегодня в Минск приехал российский актер Александр Петров. Вечером он выступит в Prime Hall с моноспектаклем
В группе драматического шоу #зановородиться «Вконтакте» сегодня утром было
— Несмотря на то что я робот, роботы тоже иногда простужаются. Это случилось и со мной. Мне необходимо набраться сил перед сложным спектаклем. Я обещаю, что подойду к 8-ми [20.00] к спектаклю в Prime Hall в полной боевой готовности. Нам очень жаль, но в этой ситуации подготовиться перед спектаклем важнее.
В комментариях к видео поклонники стали желать актеру скорейшего выздоровления. Как выяснилось, лишь ради автографа от Александра Петрова некоторые ехали в Минск из других городов.
— Ну [обалдеть]. Я только что 400 км проехал ради этого…, — написал Денис из Бреста.
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В группе драматического шоу #зановородиться "Вконтакте" сегодня утром было опубликовано видеообращение актера. В видео Петров, ссылаясь на плохое самочувствие,...
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