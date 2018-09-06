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Развод комиков: Петросян предлагал забрать его квартиру-музей, Степаненко отказалась

07.09.2018 11:43 — Разное | Tut.by  
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За разводом и разделом имущества комиков пристально следят СМИ. Не так давно заявлялось, что Степаненко претендует на 80% совместно нажитого, но на днях состоялся суд, где выяснилось: запросы ниже, 57%. Заседание было закрытым, но после с журналистами пообщались адвокаты звезд эстрады. В частности, представитель Елены Степаненко рассказала, что Петросян предлагал супруге забрать собственный дом-музей, составляющий почти 50% всего имущества.

«Он ей предлагал забрать эту квартиру, но зачем ей чужой музей. Остальные квартиры менее ценные», — цитирует адвоката Степаненко Газета.ру


Антиквариат в квартире-музее тоже предстоит поделить. Фото сайта: scenki-monologi.at.ua

Высказался по итогам заседания суда и Адвокат Петросяна Жорин: «Домом-музеем эту собственность назвала сама Степаненко, тогда как ее адвокат говорит, что жить там невозможно, что это все — не квартира… Но почему-то забывает о том, что Степаненко там жила и фактически живет там сейчас. Именно в эту квартиру она не пускает Петросяна, именно в этой квартире хранятся все совместно нажитые вещи. То есть адвокат Степаненко противоречит тому, что они сами написали в исковом заявлении. Если эта квартира не нужна Степаненко, пускай она оттуда съедет», — подчеркивает представитель Петросяна.

А еще Жорин оговорился: «По моему мнению, она опасается, что Евгений Ваганович может вступить в новый брак. Она этому препятствует и пытается во что бы то ни стало предотвратить».

Адвокат Петросяна поначалу вовсе говорил, что у Евгения Вагановича нет подруги. Тогда как российские СМИ обсуждали предполагаемую беременность его молодой помощницы.


Кадр из программы «Пусть говорят»

Личная помощница 72-летнего Евгения Петросяна — 29-летняя Татьяна Брухунова. Ей принадлежит пятикомнатная квартира в Хамовниках площадью 232 квадратных метра, а также 77-метровая «трешка» на Лесной улице. Стоимость первого объекта — около 3,8 миллиона долларов, второго — порядка одного миллиона.

Журналисты предполагали, что именно беременность могла стать толчком к разводу и началу раздела имущества. Но официально никто информацию о потенциальном пополнении списка наследников Евгения Вагановича не заявлял.


Кадр из программы Вести. Елена Степаненко заметно похудела за время раздела имущества

При этом оба артиста — и Елена Степаненко и Евгений Ваганович — в интервью программе «Вести» говорили: рассчитывают на решение суда, мирное урегулирование и сохранение творческого союза.

 
 
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