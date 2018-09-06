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Почти трансформер! Федерация футбола представила нового маскота сборной
В преддверии старта Лиги наций АБФФ представила новую версию талисмана главной команды страны — Ваяра.
Обновленный маскот национальной сборной Беларуси по футболу появится перед публикой 8 сентября на стадионе «Динамо» на матче против Сан-Марино.
Первую версию маскота показали в 2016 году перед стартом в европейской квалификации на чемпионат мира-2018.
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Обновленный маскот национальной сборной Беларуси по футболу появится перед публикой 8 сентября на стадионе "Динамо" на матче против Сан-Марино.
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