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В России хотят ввести квоту для трудовых мигрантов в строительстве
В России доля иностранных работников в сфере строительства впервые будет ограничена — в 2019 году она не должна будет превышать 80%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова,
Российское правительство ежегодно устанавливает норматив на иностранную рабочую силу на будущий год. Проект постановления правительства о допустимой доле мигрантов в экономике в 2019 году предполагает сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства — основной для применения труда мигрантов.
«Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», — сказала Голикова. По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, значительную долю из которых составляют мигранты, привела данные вице-премьер.
«В этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных работников, и, собственно, поэтому в том числе предлагается установить снижение этой доли», — подчеркнула Голикова.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом предлагается снизить доли иностранных работников с 28 до 26% в таких сферах экономики, как деятельность прочего судоходного пассажирского транспорта и деятельность автомобильного грузового транспорта, добавила Голикова.
Напомним, в 2017 году за границей, по официальной статистике,
Данные российской стороны по трудовым мигрантам из Беларуси отличаются в большую сторону. К примеру, в Главном управлении по вопросам миграции МВД России
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В России доля иностранных работников в сфере строительства впервые будет ограничена - в 2019 году она не должна будет превышать 80%.
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