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В России хотят ввести квоту для трудовых мигрантов в строительстве

07.09.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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В России доля иностранных работников в сфере строительства впервые будет ограничена — в 2019 году она не должна будет превышать 80%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РБК. В строительстве в России сейчас работают 6,3 миллиона человек.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Российское правительство ежегодно устанавливает норматив на иностранную рабочую силу на будущий год. Проект постановления правительства о допустимой доле мигрантов в экономике в 2019 году предполагает сокращение привлекаемой иностранной рабочей силы в сферу строительства — основной для применения труда мигрантов.

«Предлагается установить долю иностранных работников в строительстве на уровне 80%», — сказала Голикова. По данным Росстата за 2017 год, в сфере строительства занято 6,3 миллиона человек, значительную долю из которых составляют мигранты, привела данные вице-премьер.

«В этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных работников, и, собственно, поэтому в том числе предлагается установить снижение этой доли», — подчеркнула Голикова.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом предлагается снизить доли иностранных работников с 28 до 26% в таких сферах экономики, как деятельность прочего судоходного пассажирского транспорта и деятельность автомобильного грузового транспорта, добавила Голикова.

Напомним, в 2017 году за границей, по официальной статистике, трудилось 83 тысячи человек (в 2016 году — 59,5 тысячи человек, а в 2015 году — 39,4 тысячи). Наши соотечественники чаще всего ищут работу в России: в 2017-м почти 84% уехавших на заработки белорусов «осели» в этой стране. В прошлом году в РФ трудилось около 70 тысяч человек.

Данные российской стороны по трудовым мигрантам из Беларуси отличаются в большую сторону. К примеру, в Главном управлении по вопросам миграции МВД России отмечают, что в 2016 году в стране находилось 128 тысяч работающих белорусов. По оценкам белорусской стороны, в РФ на заработки выехало в позапрошлом году чуть меньше 4 тысяч человек.

 
 
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В России доля иностранных работников в сфере строительства впервые будет ограничена - в 2019 году она не должна будет превышать 80%.
 
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