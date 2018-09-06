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О пенсии за выслугу лет...

07.09.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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О пенсии за выслугу лет...

 Об увеличении размера исчисления пенсий за выслугу лет за стаж работы после увольнения с военной службы


Пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет, имеют право на увеличение размера пенсии за стаж работы после увольнения с военной службы, который осуществляется с учетом поэтапного увеличения общеустановленного пенсионного возраста с 1 января 2017 г. на 3 года (ежегодно на 6 месяцев до достижения мужчинами 63 лет, а женщинами – 58 лет).

При перерасчете пенсии пенсионерам Министерства обороны Республики Беларусь, достигшим возраста, дающего право на получение пенсии по возрасту на общих основаниях, необходимо предоставить в военный комиссариат по месту жительства документы, подтверждающие стаж работы и (или) иной деятельности с учетом следующих особенностей:
- за период трудовой деятельности с 1 июля 1998 г. по 31 декабря 2002 г. предоставляется справка о периоде уплаты обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Фонд ) и о сумме заработной платы (дохода), из которой эти взносы уплачены, которую выдает работодатель по форме согласно приложению к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. №148 «Об утверждении формы справки для исчисления пенсии»;

– период трудовой деятельности с 1 января 2003 г.  предоставляется выписка из индивидуального лицевого счета, выдаваемая в районных (городских) отделах Фонда. В случае, если пенсионер на день достижения общеустановленного пенсионного возраста продолжает работать, выписка из индивидуального лицевого счета должна содержать данные о периодах работы и заработке по день, предшествующий дню наступления у пенсионера общеустановленного пенсионного возраста. В случае прекращения трудовой деятельности до наступления общеустановленного пенсионного возраста выписка из индивидуального лицевого счета должна быть составлена по последний день работы включительно.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в военный комиссариат Ивацевичского района (кабинет №12), расположенный по адресу: г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 31, или позвонить по телефону 9-14-09, телефон дежурного 9-16-71.
О. С. КАСЯНИК, ведущий специалист по социальной защите и пенсионному обеспечению военного комиссариата Ивацевичского района. 
 
 
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  Об увеличении размера исчисления пенсий за выслугу лет за стаж работы после увольнения с военной службы
 
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