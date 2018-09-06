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Белорусский Stand Up комик Иван Усович выступит в Минске с новым шоу
Участник Stand Up на ТНТ Иван Усович представит белорусской публике новую программу. Увидеть
Ваня Усович родом из Мяделя. Приехав учиться в БГЭУ, он выступал на первых открытых микрофонах в минских клубах. Добравшись до финала передачи «Comedy Баттл», молодой комик попался на глаза земляку Славе Комиссаренко, который и привел Усовича на «большую сцену» стендапа.
Несмотря на юный возраст, Усович уже несколько лет выступает на одной сцене с более известными коллегами: Русланом Белым, Юлией Ахмедовой, Станиславом Старовойтовым и другими.
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23 сентября в минском театре юного зрителя пройдет стендап-шоу Ивана Усовича. Билеты можно приобрести уже сейчас
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