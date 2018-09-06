Белорусский Stand Up комик Иван Усович выступит в Минске с новым шоу

Участник Stand Up на ТНТ Иван Усович представит белорусской публике новую программу. Увидеть юмористическое шоу комика можно будет 23 сентября в концертном зале минского ТЮЗ. Билеты уже в продаже.





Ваня Усович родом из Мяделя. Приехав учиться в БГЭУ, он выступал на первых открытых микрофонах в минских клубах. Добравшись до финала передачи «Comedy Баттл», молодой комик попался на глаза земляку Славе Комиссаренко, который и привел Усовича на «большую сцену» стендапа.

Несмотря на юный возраст, Усович уже несколько лет выступает на одной сцене с более известными коллегами: Русланом Белым, Юлией Ахмедовой, Станиславом Старовойтовым и другими.

Билеты: 33 — 66 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

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