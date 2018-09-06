6 часов на дело. Какие профессии смогут получить школьники на уроках труда?

С ПОЛУЧЕНИЕМ РАЗРЯДА

Получить рабочую специальность с присвоением квалификационного разряда станет возможным во время уроков труда в школе уже с текущего учебного года. Как пояснила начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования Марина СУВОРОВА, ожидается, что к подготовке учеников подключатся профессионально-технические учреждения и ссузы, где есть необходимая материально-техническая база и педагоги.

В то же время если в школе имеются, например, собственная деревообрабатывающая или швейная мастерские, то проводить подготовку можно будет и на месте. После освоения программы ученики будут сдавать квалификационный экзамен и получать свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда по профессии рабочего или служащего. В дальнейшем документ станет основанием для приема на работу.

При этом Марина Суворова подчеркнула, что в школе можно будет получить только минимальные разряды, которые потребуют от работника дальнейшего развития.

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НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Разговоры о том, что уроки трудового обучения в школе недостаточно эффективны, ведутся уже не первый год на самом высоком уровне. В частности, во время Республиканского педагогического совета, который проходил в Минске в августе 2017 года, президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО возмутился: «Нынешний молодой человек не понимает, что такое розетка, что такое электрическая лампочка. Девочка-подросток не умеет пуговицу пришить». По мнению главы государства, научить детей элементарным бытовым навыкам должны в том числе школьные педагоги.

В июне 2018 года Министерство образования утвердило учебный план на 2018/2019 учебный год. Самое заметное изменение по сравнению с прошлогодним планом произошло для десятиклассников обычных школ. Теперь у них по шесть часов уроков трудового обучения в неделю, хотя ранее «труды» заканчивались у школьников в девятом классе.

Отметим, что в ряде случаев белорусские школьники и ранее без отрыва от основной учебной деятельности могли получить профессии повара, официанта, медсестры, секретаря, цветовода, парикмахера, визажиста, слесаря, специалиста по ремонту автомобилей, ряд строительных специальностей. При этом педагоги стараются развеять стереотип о том, что на рабочие специальности в основном попадают слабоуспевающие молодые люди. Уровень зарплат в профессиях, которые в народе принято считать престижными, далеко не всегда выше, чем у слесаря или парикмахера.

В контексте проблемы стоит упомянуть, что в некоторых белорусских школах появились агроклассы. Учащиеся в основном сельских школ на углубленном уровне изучают азы сельскохозяйственных специальностей.

ИЗ ИСТОРИИ

В Беларуси профессиональная подготовка школьников была организована с 1970 года. Профориентацией и трудовым обучением ребят занимались учебно-производственные комбинаты (УПК). Их посещение стало неотъемлемой частью учебной программы. Подростки осваивали рабочие профессии, получали квалификацию. Впоследствии для некоторых это становилось тем самым образованием, которое позволяло работать на производстве.