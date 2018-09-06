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«Каннский лев» Франк Виншон выступит в Минске

07.09.2018 12:13 — Разное | Аргументы и факты  
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«Каннский лев» Франк Виншон выступит в Минске
АиФ

Встреча с обладателем четырех Каннских львов, прототипом персонажа книги Фредерика Бегбедера «99 франков», международным консультантом по маркетингу и коммуникациям Франком Виншоном пройдет 25 октября в рамках конференции «Взрывные продажи 6.0».

Единственная в Беларуси специализированная практическая бизнес-конференция по продажам и маркетингу уже шестой год подряд соберет профессионалов в области маркетинга и продаж. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Тема мастер-класса – технология «Дизайн-мышление», которая предлагает сместить фокус внимания продавцов и производителей с уникальности продукта на удовлетворение потребностей будущих покупателей. Главной особенностью дизайн-мышления, в отличие от аналитического мышления, является не критический анализ, а творческий процесс, в котором порой самые неожиданные идеи ведут к эффективному решению проблемы.

Если раньше инженер или дизайнер брал существующую идею и думал над тем, как сделать ее более привлекательной, то сейчас он учитывает потребность будущих клиентов и только потом придумывает идеи. Поэтому для того, чтобы развиваться и оставаться конкурентоспособными, собственникам бизнеса необходимо изменять подходы к созданию продукта и управления компанией, внедрять инновации в бизнес-процессы. О возможностях дизайн-мышления и о многом другом Франк Виншон поделится в ходе своего мастер-класса на «Взрывных продажах».

«Для нас, как организаторов, это мероприятие очень значимо, - прокомментировал директор коммуникационной компании GBS Дмитрий КОСТЮКЕВИЧ. – Сегодня все говорят о таких бизнес-трендах будущего как биткоин, блокчейн, криптовалюта… Но решать насущные задачи – продвигать и продавать товар и услугу, мотивировать персонал - можно только со знанием актуальных тенденций маркетинга и продаж. Именно поэтому мы создали «Взрывные продажи» - место встречи тех, кто готов применять работающие инструменты уже сегодня и вести свой бизнес эффективно».

«Каннский лев» Франк Виншон выступит в Минске
 

Не менее интересными и полезными для гостей конференции станут и другие 5 выступлений. Мастер-классы на темы маркетинга, продаж, нетворкинга и командообразования проведут Илья Балахнин, Максим Чернов, Альбина Холгова, Эдуард Шмидт и Владимир Якуба. Участники конференции, как всегда, получат актуальные решения и инструменты для успешного ведения своего бизнеса.

СПРАВКА

Франк Виншон — международный консультант по маркетингу и коммуникациям. Работает во Франции, Великобритании, Испании и  России. Франк входит в топ-5 директоров по стратегии AdIndex (2011, 2012, 2013, 2014). Получил такие международные награды как: 4 Каннских льва, 7 раз включён в шорт-лист Каннских львов, 6 наград D&AD, 1 Clio, 3 Epica, 3 Eurobest, 1 Silver Euro Effie, 1WW Effie и более 40 местных наград.

Работал с компаниями: L’Oreal, Sanofi, P&G, Toyota Europe, Lexus, Peugeot, Nissan, Renault, Garnier, Saatchi & Saatchi, Google и др.

Франк является прототипом персонажа книги Ф.Бегбедера «99 франков» (Они работали вместе в Y&R Paris). Включен в лонг-лист номинантов на Оскар с короткометражным фильмом «Магма».

Международная практическая конференция по продажам и маркетингу «Взрывные продажи» – это итоговое бизнес-событии года. За 5 лет проведения конференция «Взрывные продажи» собрала более 1200 участников. Среди них – руководители бизнеса, маркетологи, топ-менеджеры, коммерческие директора, руководители отдела продаж компаний различных сфер бизнеса. Более 25 экспертов поделились своими успешными практиками решения актуальных задач бизнеса. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Единственная в Беларуси специализированная практическая бизнес-конференция по продажам и маркетингу уже шестой год подряд соберет профессионалов в области...
 
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