Пригодилась малой родине и детям





Свои первые рабочие дни и своей первый урок Татьяна Шувыкина помнит как сейчас, хотя вернулась в родную школу после окончания Гомельского университета им. Ф. Скорины четыре года назад.

Стать учителем Татьяна решила в девятом классе. К поступлению готовилась серьезно и попала на бюджет. Пять лет пролетели незаметно и бывшая ученица Моисеевской школы Таня Шувыкина вернулась в сельскую школу на свою малую родину квалифицированным специалистом. Кстати, директор школы Галина Денисюк отмечает, что 87% педагогов школы – их выпускники, как говориться, «свои, доморощенные». Так и Татьяна Владимировна стала преподавать здесь историю. Влилась в коллектив легко, ведь здесь все знакомо, все родное. Правда, учителя для Татьяны Владимировны стали уже коллегами.

Планировать время Таня научилась еще в университете, поэтому его хватало и на классное руководство, которое поручили вести Татьяне Владимировне в девятом выпускном классе. А через полгода ее назначили заместителем директора.

— Это мой четвертый год в школе, но карьерная лестница заметно продвинулась. Поначалу, конечно, было волнительно и сложно. Нагрузка серьезная. И все потому, что я преподавала не только историю с географией, но и была классным руководителем. Потом стала и заместителем директора. С этой должностью ответственность, безусловно, увеличилась, — так оценивает свои рабочие дни Татьяна Шувыкина.

Когда училась в университете, Татьяна собиралась быть строгим учителем. Никаких поблажек, строгая дисциплина, четкие ответы и высокие оценки только тем ученикам, которые, действительно, будут стараться, чтобы их заслужить. А когда стала учить, поняла, что нужно быть с ребятами наравне, современным и нескучным педагогом.

— Только прислушиваясь к детям, считаясь с их мнением и разделяя их интересы, ты сумеешь завоевать авторитет и уважение, — уверена Таня. — Поэтому, находясь среди учеников, я не смогла долго сохранять имидж строгого педагога.

За это время свою профессию Татьяна Шувыкина полюбила еще больше. И все чаще осознает, что с правильным выбором в свое время ей помогли определиться первый учитель Анна Афанасьевна Вежновец, классный руководитель Валентина Александровна Брокар и другие учителя школы. Она благодарна за то, что выбрала именно на педагогическую стезю. А учителям приятно знать, что вырастили себе достойную смену и сейчас видят в Татьяне результат своей непростой работы. Гордятся педагоги Моисеевской школы своими выпускниками, которые не уезжают в город, а возвращаются в родные места, как Татьяна Шувыкина.

Наталья Евенко. Фото автора.