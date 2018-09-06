Астрономы выяснили, откуда взялись странные фигуры на поверхности Луны

«Завитки» на поверхности Луны связаны с ее вулканическим и магнитным прошлым. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Geophysical Research — Planets, кратко об исследовании рассказывает сайт Ратгерского университета.



Фото: Reuters

Лунные вихри (по-английски их называют «завитки», swirls ) — это структуры, которые отражают свет лучше, чем окружающая темная поверхность. Часто они имеют извилистую форму, за что и получили свое название. Самая известная такая структура — Рейнер Гамма, которая находится в в Океане Бурь, ее длина составляет около 70 километров.

Зоны вихрей обладают локальной намагниченностью, а Рейнер Гамма — одна из сильнейших местных магнитных аномалий на Луне. Ее центральный элемент напоминает рисунок линий силового поля, который образуют металлические опилки на поверхности, под которой находится магнит. До недавних пор ее происхождение было загадкой.



Структура Рейнер Гамма. Изображение: U.S. Government — Clementine Mission / wikipedia.org

В новой работе группа исследователей смоделировала эти лунные «магниты». Выяснилось, что каждый вихрь расположен над узким намагниченным объектом, «спрятанным» под поверхностью Луны.

Астрономы предположили, что это лавовые трубки (полости в лавовых потоках, вытянутые в виде коридоров) или дайки (вертикальные трещины, заполненные магматическим расплавом). И те и другие образовались в ту эпоху, когда на Луне еще был вулканизм.

Источником их намагниченности, по мнению исследователей, было собственное магнитное поле Луны. Сейчас Луна лишена дипольного поля, однако в прошлом оно было. Ранее астрономы установили, что магнитное поле Луны еще существовало в промежутке от 1 до 2,5 миллиарда лет назад. Возможно, именно в этот период появились «магниты», которые создали визуальные аномалии на поверхности.

Следующий шаг исследования — посетить лунный вихрь и изучить его непосредственно. Авторы исследования предлагают отправить исследовательский аппарат на поверхность Луны, чтобы больше узнать о ее магнитных аномалиях.