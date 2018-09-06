Рэпер Баста купил машину стоимостью более 300 тысяч долларов

Карьера Басты стремительно идет в гору — рэпер является одним из самых богатых музыкантов в России (его годовой доход оценивается в 3,3 миллиона долларов). В этом году Баста не только собирает «Минск-Арену» , но и подарил свой голос популярному навигатору, а еще уже несколько сезонов является наставником шоу «Голос». На днях музыкант сделал себе подарок и поделился новостью в инстаграме — приобрел машину, стоимость которой приблизительно оценивается в 380 тысяч долларов.

«Мой новый друг», — лаконично подписал новое фото Баста.

Двухдверный автомобиль представительского класса, предположительно Rolls-royce phantom coupe, не единственный автомобиль в автопарке рэпера. Свою первую машину Баста купил в 25 лет.

Уже в следующем месяце белорусы встретятся с рэпером в Минске. 27 октября Василий Вакуленко выступит с концертом. После аншлагов в Prime Hall и Дворце спорта рэпер соберет «Минск-Арену» .

Напомним, что именно Баста в России первым из рэп-артистов собрал самую большую площадку — «Олимпийский». Следом с успехом это сделали Оксимирон и с меньшим — Тимати. В Минске самую крупную площадку Беларуси удавалась собрать лишь одному рэп-артисту — Максу Коржу, зато дважды.

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