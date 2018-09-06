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Рэпер Баста купил машину стоимостью более 300 тысяч долларов

07.09.2018 12:21 — Разное | Tut.by  
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Карьера Басты стремительно идет в гору — рэпер является одним из самых богатых музыкантов в России (его годовой доход оценивается в 3,3 миллиона долларов). В этом году Баста не только собирает «Минск-Арену», но и подарил свой голос популярному навигатору, а еще уже несколько сезонов является наставником шоу «Голос». На днях музыкант сделал себе подарок и поделился новостью в инстаграме — приобрел машину, стоимость которой приблизительно оценивается в 380 тысяч долларов.

«Мой новый друг», — лаконично подписал новое фото Баста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой новый друг

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) 5 Сен 2018 в 11:09 PDT

Двухдверный автомобиль представительского класса, предположительно Rolls-royce phantom coupe, не единственный автомобиль в автопарке рэпера. Свою первую машину Баста купил в 25 лет.

Уже в следующем месяце белорусы встретятся с рэпером в Минске. 27 октября Василий Вакуленко выступит с концертом. После аншлагов в Prime Hall и Дворце спорта рэпер соберет «Минск-Арену».

Напомним, что именно Баста в России первым из рэп-артистов собрал самую большую площадку — «Олимпийский». Следом с успехом это сделали Оксимирон и с меньшим — Тимати. В Минске самую крупную площадку Беларуси удавалась собрать лишь одному рэп-артисту — Максу Коржу, зато дважды.

Билеты на концерт Басты стоят от 65 до 110 рублей.

Купить билет

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Теги: Новости, Минск
 
 
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На днях музыкант сделал себе подарок и поделился новостью в инстаграме - приобрел машину, стоимость которой приблизительно оценивается в 380 тысяч долларов.
 
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