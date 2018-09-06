ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно оштрафовали водителя, который в центре города на мотоцикле жарил шашлык

07.09.2018 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ГАИ оштрафовала гродненца, который на стареньком мотоцикле «Днепр» Гродно парни жарили шашлыки прямо на мотоцикле">готовил в центре города шашлык. Александр и его друг установили мангал на коляску и на ходу стали готовить мясо, разъезжая по улицам города. Даже сняли видео, по которому сотрудники Госавтоинспекции и установили личности молодых людей.


На сайте Госавтоинспекции региона сообщается, что она отреагировала на размещенное на видеохостинге YouTube и растиражированное другими сайтами видео.

Водитель мотоцикла «Днепр» установлен и за допущенные в центре Гродно нарушения привлечен к ответственности. Соответствующие постановления вступили в силу с момента вынесения.

Правда, за что точно оштрафовали молодого человека, не написано.
Парни предполагали, что к ним могут негативно отнестись сотрудники ГАИ. Поэтому они взяли с собой два огнетушителя и даже аптечку.

— Честно говоря, еще с зимы хотели опробовать эту идею, — рассказывал владелец «Днепра» Александр. — Наконец-то сварили мангал, который легко устанавливается на коляску мотоцикла, закупили продукты и отправились угощать наших мотоциклистов на набережную. Жарили в пять подходов, но желающих было так много, что продукты быстро закончились.

Кстати, видео с шашлыками набрало почти 20 тысяч просмотров.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГАИ оштрафовала гродненца, который на стареньком мотоцикле "Днепр" готовил в центре города шашлык. Мангал был установлен на коляску, мясо готовили, разъезжая по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэпер Баста купил машину стоимостью более 300 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика