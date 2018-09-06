В Гродно оштрафовали водителя, который в центре города на мотоцикле жарил шашлык

ГАИ оштрафовала гродненца, который на стареньком мотоцикле «Днепр» Гродно парни жарили шашлыки прямо на мотоцикле">готовил в центре города шашлык. Александр и его друг установили мангал на коляску и на ходу стали готовить мясо, разъезжая по улицам города. Даже сняли видео, по которому сотрудники Госавтоинспекции и установили личности молодых людей.





На сайте Госавтоинспекции региона сообщается , что она отреагировала на размещенное на видеохостинге YouTube и растиражированное другими сайтами видео.

Водитель мотоцикла «Днепр» установлен и за допущенные в центре Гродно нарушения привлечен к ответственности. Соответствующие постановления вступили в силу с момента вынесения.

Правда, за что точно оштрафовали молодого человека, не написано.

Парни предполагали, что к ним могут негативно отнестись сотрудники ГАИ. Поэтому они взяли с собой два огнетушителя и даже аптечку.

— Честно говоря, еще с зимы хотели опробовать эту идею, — рассказывал владелец «Днепра» Александр. — Наконец-то сварили мангал, который легко устанавливается на коляску мотоцикла, закупили продукты и отправились угощать наших мотоциклистов на набережную. Жарили в пять подходов, но желающих было так много, что продукты быстро закончились.

Кстати, видео с шашлыками набрало почти 20 тысяч просмотров.