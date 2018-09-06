Нашел подработку: СМИ обнаружили Марадону в мексиканском клубе

В футбольном клубе «Динамо-Брест» пока нет достоверных сведений об уходе аргентинца Диего Марадоны с поста председателя правления клуба. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского клуба Ольга Хижинкова, передает «Интерфакс» .

«Мы сейчас связываемся с менеджерами Диего Марадоны. Как только проясним все обстоятельства, сможем давать какие-то комментарии», – указала она.

В пятницу в Twitter мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа» появилась информация, что бывший футболист и тренер сборной Аргентины назначен главным тренером команды. Другие детали сделки при этом не раскрываются.

Накануне СМИ сообщили, что Марадона может возглавить «Дорадос де Синалоа». Позднее появилась информация, что речь идет о посте технического директора клуба. Аргентинец, по предварительным данным, данное предложение принял.

Напомним, весной этого года Марадона подписал трехлетний контракт с клубом «Динамо-Брест». Чемпион мира в составе сборной Аргентины 1986 года посетил белорусский город в июле. Это вызвало бурную реакцию местных поклонников футбола, которые понадеялись на скорейшее развитие брестского «Динамо».

В июне руководитель Белорусской федерации футбола, а ныне премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что «приход такого человека на пост председателя правления «Динамо-Брест» будет способствовать интересу и популяризации футбола в республике.