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Нашел подработку: СМИ обнаружили Марадону в мексиканском клубе
07.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В футбольном клубе «Динамо-Брест» пока нет достоверных сведений об уходе аргентинца Диего Марадоны с поста председателя правления клуба. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского клуба Ольга Хижинкова, передает
«Мы сейчас связываемся с менеджерами Диего Марадоны. Как только проясним все обстоятельства, сможем давать какие-то комментарии», – указала она.
В пятницу в Twitter мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа» появилась информация, что бывший футболист и тренер сборной Аргентины назначен главным тренером команды. Другие детали сделки при этом не раскрываются.
Накануне СМИ сообщили, что Марадона может возглавить
Напомним, весной этого года Марадона
В июне руководитель Белорусской федерации футбола, а ныне премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что «приход такого человека на пост председателя правления «Динамо-Брест» будет способствовать интересу и популяризации футбола в республике.
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Накануне СМИ сообщили, что Марадона может возглавить мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа». Позднее стало известно, что речь идет о посте технического директора...
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