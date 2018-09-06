ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске на мальчика упали футбольные ворота

07.09.2018 12:34 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
В Минске на мальчика упали футбольные ворота
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в Минске по факту падения на школьника незакрепленных футбольных ворот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В УВД администрации Фрунзенского района Минска обратилось одно из учреждений здравоохранения, в которое поступил ребенок 2007 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой средней степени, переломом костей лицевого черепа с переходом на основание черепа и иными повреждениями в области головы. "Телесные повреждения ребенок получил 17 августа. На озелененной территории в границах ул.М.Лынькова-Тимошенко-Местный проезд на него опрокинулись незакрепленные футбольные ворота. Родители отказались писать заявление по данному факту. Решение о возбуждении уголовного дела по ст.155 Уголовного кодекса по факту причинения малолетнему тяжких телесных повреждений по неосторожности принял и.о. прокурора Фрунзенского района Минска на основании ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса. Для организации предварительного расследования он направил дело во Фрунзенский районный отдел Следственного комитета", рассказали в пресс-службе.

Как было установлено прокуратурой, подобные случаи во Фрунзенском районе происходили не один раз. Так, в 2017 году двое несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести на футбольном поле в районе ул.Жудро при опрокидывании на них незакрепленных футбольных ворот.

Местным исполнительным и распорядительным органам предложено провести комплексные обследования спортивных и игровых площадок на территории района, а при выявлении ненадлежащего состояния оборудования провести его ремонт и покраску.

Во время предстоящих мониторингов состояния детского игрового оборудования прокуратура Фрунзенского района будет уделять особое внимание футбольным воротам, турникам на игровых площадках, насколько надежно они закреплены. Кроме того, прокуратура Минска предложила Мингорисполкому рассмотреть вопрос о разработке поэтапной программы повсеместной замены изжившего себя детского игрового уличного оборудования на современные игровые и спортивные комплексы для детей. -0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в Минске по факту падения на школьника незакрепленных футбольных ворот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовцы все еще не привыкли к евро – недовольны переходом на валюту ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика