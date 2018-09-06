Советы визажистов для лучшего макияжа глаз!

Несколько рекомендаций профессионалов, которые помогут поднять ваш макияж на новый уровень

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ!

Наносите тени постепенно, чтобы не переборщить с цветом и избежать пятен в растушевке. Набрав тени, слегка похлопайте кистью по тыльной стороне руки или просто стряхните, чтобы снять излишки теней. Не торопитесь, растушевывайте тени, понемногу увеличивая насыщенность, и получите максимально аккуратный макияж глаз и безупречную «дымку».