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Советы визажистов для лучшего макияжа глаз!

07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Несколько рекомендаций профессионалов, которые помогут поднять ваш макияж на новый уровень

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ!

Наносите тени постепенно, чтобы не переборщить с цветом и избежать пятен в растушевке. Набрав тени, слегка похлопайте кистью по тыльной стороне руки или просто стряхните, чтобы снять излишки теней. Не торопитесь, растушевывайте тени, понемногу увеличивая насыщенность, и получите максимально аккуратный макияж глаз и безупречную «дымку».

 
 
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Несколько рекомендаций профессионалов, которые помогут поднять ваш макияж на новый уровень ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШЕ! Наносите тени постепенно, чтобы не...
 
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