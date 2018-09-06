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Как ухаживать за проблемной кожей

07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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«Гусиная кожа» возникает как реакция на сильные эмоции или холод. Часто такие мелкие высыпания не являются временным явлением, а свидетельствуют о заболевании кожи — фолликулярном гиперкератозе. Более 40 % населения подвержены этому неприятному эстетическому дефекту с самого рождения или приобретают его в течение жизни.

Высыпания на теле

Фолликулярный гиперкератоз появляется в результате чрезмерного уплотнения кожи в области волосяных фолликулов. Из-за этого волоски не могут пробиться через плотную поверхность дермы и скручиваются в узелки. Причинами такого ороговения могут быть наследственность, гормональные нарушения, а также нехватка витаминов А, C и D. Мелкая сыпь возникает на плечах, руках, ногах, внешней поверхности бедер и ягодицах. При этом нет никакого зуда, воспаления или других болезненных ощущений.

Хоть «гусиная кожа» и не считается серьезным заболеванием, однако может сильно испортить жизнь ее обладателю и вызвать кучу комплексов. Опыт дерматологов показывает: если есть проблема, существует и ее решение. «Гусиную кожу» нельзя вылечить полностью, но можно значительно уменьшить видимые недостатки. Чтобы избавиться от ненавистных пупырышек, необходим комплексный подход. Мы советуем принять несколько мер для борьбы с этой проблемой.

 
 
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«Гусиная кожа» возникает как реакция на сильные эмоции или холод. Часто такие мелкие высыпания не являются временным явлением, а свидетельствуют о заболевании...
 
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