Подземные ходы от Шотландии до Турции возрастом 12000 лет абсолютно реальны!

По всей Европе простираются тысячелетние туннели, которые ведут от Северной Шотландии к средиземному морю !

Вряд ли кто-то будет отрицать, что эти 12000-летние подземные дороги поистине впечатляющие!

По мнению некоторых экспертов, это был древний способ защиты человека от хищников. В то время эти туннели использовались в качестве сегодняшних магистралей: для безопасного передвижения, вне зависимости от войн и погоды! Многие эксперты называют эти туннели ‘‘подземными магистралями‘‘!