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Подземные ходы от Шотландии до Турции возрастом 12000 лет абсолютно реальны!
07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
По всей Европе простираются тысячелетние туннели, которые ведут от Северной Шотландии к
Вряд ли кто-то будет отрицать, что эти 12000-летние подземные дороги поистине впечатляющие!
По мнению некоторых экспертов, это был древний способ защиты человека от хищников. В то время эти туннели использовались в качестве сегодняшних магистралей: для безопасного передвижения, вне зависимости от войн и погоды! Многие эксперты называют эти туннели ‘‘подземными магистралями‘‘!
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По всей Европе простираются тысячелетние туннели, которые ведут от Северной Шотландии к средиземному морю! Вряд ли кто-то будет отрицать, что эти 12000-летние...
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