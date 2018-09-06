Идеальный тон с помощью масла для лица

Натуральные масла и экстракты ухаживают за нашей кожей и волосами ничуть не хуже, чем дорогие косметические средства. Сегодня мы раскроем секреты одного из них.

Облепиховое масло содержит очень много полезных компонентов, которые воздействуют на множество проблем. Оно снимает воспаление, питает, укрепляет сосуды, снимает отечность и разглаживает морщины.

Любое масло для лица и волос нужно правильно использовать и совмещать с другими ингредиентами или косметическими продуктами. Проведем лабораторную работу?