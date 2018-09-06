А вы знаете, где живут самые счастливые люди?

Чтобы понять, в каком уголке земли живут самые счастливые люди, ученые Великобритании создали специальный индекс. Он помогает определить уровень счастья населения разных стран.

Специалисты проводили свое исследование по трем главным критериям: долголетие, экология и насколько сами жители довольны жизнью. После проведения этой оценки стало известно, что больше всего счастливы жители острова Коста-Рика.

Численность населения страны составляет не более пяти миллионов человек.