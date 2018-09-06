До Великой Китайской стены существовала еще одна!

Существует множество историй о Великой Китайской стене. (Некоторые даже утверждают, что она видна из космоса, хотя на самом деле это не так). Но, как бы то ни было, эта стена – протянувшееся на много километров свидетельство изобретательности древних людей, и даже сегодня она является удивительным архитектурным достижением. Но она не была первой в своем роде.

Великая Китайская стена строилась секциями, некоторые из которых относятся к 221 году до нашей эры. Это был конец эпохи Воюющих царств. Когда на арене появилась династия Цинь, ее представители начали соединять друг с другом те части стены, которые когда-то защищали их противников.



