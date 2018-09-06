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Цунами: от зарождения до спасения

07.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Цунами – явление страшное, обладающее мощной разрушительной силой. С японского название стихийного бедствия означает «волны в гавани». Данное словосочетание точно передает суть. В океане период приближения водной массы незаметен. Обнаружение цунами возможно при попадании на мель. Далее у населения остается минута для спасения. Важно успеть добраться до возвышенностей.

Первое упоминание о подводном землетрясении, вызвавшем цунами, датируется 479 годом до нашей эры. Персы шли на греческий город Потидеа. Солдаты посчитали добрым знаком необычайный отход воды. Открылась довольно большая территория для обхода, маневра. Уже через пару минут вода поднялась ввысь. Данного явления человек еще не наблюдал. Персидские воины были затоплены гигантскими волнами. Греки воздавали хвалу Посейдону, считали, что именно повелитель морей уберег город.

История зафиксировала немало разрушительных цунами. Каждое принесло разрушения, ужас, унесло тысячи человеческих жизней. Затоплено множество прибрежных территорий. Приходящая вода вызывает засоление, размыв почвы. Пришвартованные суда уничтожаются. Для спасения их необходимо вовремя увести в открытый океан.

 
 
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Цунами – явление страшное, обладающее мощной разрушительной силой. С японского название стихийного бедствия означает «волны в гавани». Данное словосочетание...
 
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