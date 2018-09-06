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ДТП на «слуцкой объездной»: водитель в последний момент заметил дорожников

07.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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ДТП на «слуцкой объездной»: водитель в последний момент заметил дорожников

Сегодня около 10 утра произошло ДТП на трассе Р23 вблизи новой «солигорской развязки».

Как сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД, водитель автомобиля Ситроен С4 не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение. В машине сработали подушки безопасности. На месте водителю была оказана медицинская помощь, для обследования мужчину доставили в больницу. 

Предварительно, водитель Ситроен на изгибе дороги двигался за грузовиком, для опережения выехал в левую полосу, где дорожники вели установку барьерного ограждения. Увидев соответствующие дорожные, что движение по полосе ограничено, водитель попытался избежать столкновения и потерял управление. 

ДТП на «слуцкой объездной»: водитель в последний момент заметил дорожников

ДТП на «слуцкой объездной»: водитель в последний момент заметил дорожников


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Как сообщили в ОГАИ Слуцкого РОВД, водитель автомобиля Ситроен С4 не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение. На месте ему была оказана медицинская...
 
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