Конкурентоспособность Брестчины обсудят на региональной конференции KEF-2018

В Бресте 20 сентября 2018 года состоится региональная конференция KEF-2018 на тему «Регионы Беларуси: от восстановления роста к развитию конкурентоспособности».



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На конференции планируется обсудить конкурентоспособность брестского региона и существующие возможности для долгосрочного роста.

- Во время региональных консультаций KEF в прошлом году было отмечено, что к региональной политике нужно подходить дифференцировано. Прежние механизмы поддержки себя исчерпали, и правительство начало работу по решению региональных проблем, предложив несколько инициатив–от создания комиссий по трудоустройству до проведения политики новой индустриализации.Но реализация этих идей может занимать долгие годы, а напряженная ситуация на рынке труда во многих регионах существует уже сейчас. И задача наших конференций –вместе подумать над идеями регионального развития, которые могли бы быть реализованы прямо сегодня. А также обсудить решения по задействованию нереализованного предпринимательского потенциала на местах, - рассказал Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ.

На конференции представители НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь презентуют доклад о роли региональной политики в структурной трансформации экономики. Эксперты Исследовательского центра ИПМ, BEROC и Всемирного банкарасскажут о тенденциях в экономике Беларуси - о факторах роста, источниках рисков, оценке бизнесом изменений бизнес-среды, а также об изменении уровня жизни населения.

- Исследования конкурентоспособности регионов, проводимые Исследовательским центром ИПМ, показывают, что уровень благосостояния выше в тех регионах, где в силу каких-то причин более эффективно работают рынки труда, финансов, где более качественные образование и переподготовка. То есть ключ к развитию регионов лежит в политике, нацеленной на повышение эффективности рынков - устранение административных барьеров, уравнивание условий функционирования государственных и частных предприятий, развитие рынка труда и т.д. Поэтому на конференциях мы также поговорим и о том, какие реформы нужны на уровне регионови что нужно сделать в общеэкономической политике страны, чтобы раскрыть инициативу регионального бизнеса, - отметил Александр Чубрик.

Региональные конференцииKEF пройдут во всех областных центрах Беларуси: в Гомеле (11 сентября), Могилеве (12 сентября), Витебске (13 сентября), Гродно (19 сентября) и Бресте (20 сентября).

Спикеры конференции:

Наталья Берченко, заместитель директора НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь

Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ

Дмитрий Крук, старший научный сотрудник BEROC

Ирина Точицкая, научный директор Исследовательского центра ИПМ

Глеб Шиманович, экономист Исследовательского центра ИПМ

Дарья Урбан, социолог Исследовательского центра ИПМ

Евгения Дружинина, Брестский государственный технический университет

Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка

и другие.



Полная программа конференции размещена на сайте KEF – http://bit.ly/prog-KEF-brest .

Место проведения: Брест, ул. Чкалова 7 (Гостиница "Эрмитаж")



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в качестве участника конференции можно здесь – http://bit.ly/KEF-brest .

Участие в конференции бесплатное.



