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Конкурентоспособность Брестчины обсудят на региональной конференции KEF-2018
07.09.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте 20 сентября 2018 года состоится региональная
На конференции планируется обсудить конкурентоспособность брестского региона и существующие возможности для долгосрочного роста.
- Во время региональных консультаций KEF в прошлом году было отмечено, что к региональной политике нужно подходить дифференцировано. Прежние механизмы поддержки себя исчерпали, и
На конференции представители НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь презентуют доклад о роли региональной политики в структурной трансформации экономики. Эксперты Исследовательского центра ИПМ, BEROC и Всемирного банкарасскажут о тенденциях в экономике Беларуси - о факторах роста, источниках рисков, оценке бизнесом изменений бизнес-среды, а также об изменении уровня жизни населения.
- Исследования конкурентоспособности регионов, проводимые Исследовательским центром ИПМ, показывают, что уровень благосостояния выше в тех регионах, где в силу каких-то причин более эффективно работают рынки труда, финансов, где более качественные образование и переподготовка. То есть ключ к развитию регионов лежит в политике, нацеленной на повышение эффективности рынков - устранение административных барьеров, уравнивание условий функционирования государственных и частных предприятий, развитие рынка труда и т.д. Поэтому на конференциях мы также поговорим и о том, какие реформы нужны на уровне регионови что нужно сделать в общеэкономической политике страны, чтобы раскрыть инициативу регионального бизнеса, - отметил Александр Чубрик.
Региональные конференцииKEF пройдут во всех областных центрах Беларуси: в Гомеле (11 сентября), Могилеве (12 сентября), Витебске (13 сентября), Гродно (19 сентября) и Бресте (20 сентября).
Спикеры конференции:
и другие.
Место проведения: Брест, ул. Чкалова 7 (Гостиница "Эрмитаж")
Участие в конференции бесплатное.
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В Бресте 20 сентября 2018 года состоится региональная конференция KEF-2018 на тему «Регионы Беларуси: от восстановления роста к развитию конкурентоспособности». На...
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