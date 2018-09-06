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Конкурентоспособность Брестчины обсудят на региональной конференции KEF-2018

07.09.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте 20 сентября 2018 года состоится региональная конференция KEF-2018 на тему «Регионы Беларуси: от восстановления роста к развитию конкурентоспособности».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58653.php

Конкурентоспособность Брестчины обсудят на региональной конференции KEF-2018

На конференции планируется обсудить конкурентоспособность брестского региона и существующие возможности для долгосрочного роста.

- Во время региональных консультаций KEF в прошлом году было отмечено, что к региональной политике нужно подходить дифференцировано. Прежние механизмы поддержки себя исчерпали, и правительство начало работу по решению региональных проблем, предложив несколько инициатив–от создания комиссий по трудоустройству до проведения политики новой индустриализации.Но реализация этих идей может занимать долгие годы, а напряженная ситуация на рынке труда во многих регионах существует уже сейчас. И задача наших конференций –вместе подумать над идеями регионального развития, которые могли бы быть реализованы прямо сегодня. А также обсудить решения по задействованию нереализованного предпринимательского потенциала на местах, - рассказал Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ.

На конференции представители НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь презентуют доклад о роли региональной политики в структурной трансформации экономики. Эксперты Исследовательского центра ИПМ, BEROC и Всемирного банкарасскажут о тенденциях в экономике Беларуси - о факторах роста, источниках рисков, оценке бизнесом изменений бизнес-среды, а также об изменении уровня жизни населения.

- Исследования конкурентоспособности регионов, проводимые Исследовательским центром ИПМ, показывают, что уровень благосостояния выше в тех регионах, где в силу каких-то причин более эффективно работают рынки труда, финансов, где более качественные образование и переподготовка. То есть ключ к развитию регионов лежит в политике, нацеленной на повышение эффективности рынков - устранение административных барьеров, уравнивание условий функционирования государственных и частных предприятий, развитие рынка труда и т.д. Поэтому на конференциях мы также поговорим и о том, какие реформы нужны на уровне регионови что нужно сделать в общеэкономической политике страны, чтобы раскрыть инициативу регионального бизнеса, - отметил Александр Чубрик.

Региональные конференцииKEF пройдут во всех областных центрах Беларуси: в Гомеле (11 сентября), Могилеве (12 сентября), Витебске (13 сентября), Гродно (19 сентября) и Бресте (20 сентября).

Спикеры конференции:

  • Наталья Берченко, заместитель директора НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь
  • Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ
  • Дмитрий Крук, старший научный сотрудник BEROC
  • Ирина Точицкая, научный директор Исследовательского центра ИПМ
  • Глеб Шиманович, экономист Исследовательского центра ИПМ
  • Дарья Урбан, социолог Исследовательского центра ИПМ
  • Евгения Дружинина, Брестский государственный технический университет
  • Дмитрий Макарук, директор Брестского научно-технологического парка

и другие.

Полная программа конференции размещена на сайте KEF – http://bit.ly/prog-KEF-brest.

Место проведения: Брест, ул. Чкалова 7 (Гостиница "Эрмитаж")

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ в качестве участника конференции можно здесь – http://bit.ly/KEF-brest.

Участие в конференции бесплатное. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Бресте 20 сентября 2018 года состоится региональная конференция KEF-2018 на тему «Регионы Беларуси: от восстановления роста к развитию конкурентоспособности». На...
 
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