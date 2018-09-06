ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотовалютные резервы выросли второй месяц подряд, превысив 7,2 млрд долларов

07.09.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2018 года, по предварительным данным, составили 7,246 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись за август на 216,2 млн долларов (на 3,1%) после роста в июле на 198,8 млн долларов, сообщила пресс-служба Нацбанка.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58652.php

Золотовалютные резервы выросли второй месяц подряд, превысив 7,2 млрд долларов

С начала года золотовалютные резервы сократились на 0,9%.

Увеличению уровня международных резервных активов в августе способствовали покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

При этом правительство и Нацбанк в августе исполнили внешние и внутренние обязательства в валюте на сумму порядка 190 млн долларов.

За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 2,4 млрд долларов (на 48,5%), до 7,315 млрд долларов. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено поддержание золотовалютных резервов на уровне не менее чем 6 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что по итогам года резервы могут сохраниться на уровне выше 6,7 млрд долларов. Затраты на обслуживание долга в 2018 году агентство оценивает в 2,6 млрд долларов, которые будут покрыты в основном за счет заимствований на внешнем и внутреннем рынках. В частности, уже в ближайший месяц ожидается получение зависшего шестого транша на 200 млн долларов от ЕАБР.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2018 года, по предварительным данным, составили 7,246 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись за август на 216,2...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП на «слуцкой объездной»: водитель в последний момент заметил дорожников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика