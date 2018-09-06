Золотовалютные резервы выросли второй месяц подряд, превысив 7,2 млрд долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2018 года, по предварительным данным, составили 7,246 млрд долларов в эквиваленте, увеличившись за август на 216,2 млн долларов (на 3,1%) после роста в июле на 198,8 млн долларов, сообщила пресс-служба Нацбанка.



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С начала года золотовалютные резервы сократились на 0,9%.

Увеличению уровня международных резервных активов в августе способствовали покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте.

При этом правительство и Нацбанк в августе исполнили внешние и внутренние обязательства в валюте на сумму порядка 190 млн долларов.

За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 2,4 млрд долларов (на 48,5%), до 7,315 млрд долларов. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено поддержание золотовалютных резервов на уровне не менее чем 6 млрд долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что по итогам года резервы могут сохраниться на уровне выше 6,7 млрд долларов. Затраты на обслуживание долга в 2018 году агентство оценивает в 2,6 млрд долларов, которые будут покрыты в основном за счет заимствований на внешнем и внутреннем рынках. В частности, уже в ближайший месяц ожидается получение зависшего шестого транша на 200 млн долларов от ЕАБР.