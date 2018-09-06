|
Вечер памяти Кобзона И. Д. состоится в Бресте 11 сентября
07.09.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
30 августа ушел из жизни народный артист России Иосиф Давыдович Кобзон – человек, который был символом целой эпохи, ярчайшей личностью Советского Союза и России.
Главный голос большой страны, он пел о жизни каждого, в полной мере разделяя и горе, и радость. Он успевал все: петь, заниматься политикой, помогать людям и быть прекрасным семьянином. Поклонники его таланта смогут собраться 11 сентября 17.00 в Российском центре науки и культуры, чтобы еще раз вспомнить замечательного певца и прекрасного человека.
Вход свободный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 августа ушел из жизни народный артист России Иосиф Давыдович Кобзон – человек, который был символом целой эпохи, ярчайшей личностью Советского Союза и России. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)