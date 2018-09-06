Вечер памяти Кобзона И. Д. состоится в Бресте 11 сентября

30 августа ушел из жизни народный артист России Иосиф Давыдович Кобзон – человек, который был символом целой эпохи, ярчайшей личностью Советского Союза и России.



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Главный голос большой страны, он пел о жизни каждого, в полной мере разделяя и горе, и радость. Он успевал все: петь, заниматься политикой, помогать людям и быть прекрасным семьянином. Поклонники его таланта смогут собраться 11 сентября 17.00 в Российском центре науки и культуры, чтобы еще раз вспомнить замечательного певца и прекрасного человека.

Вход свободный.