В Беловежской пуще восстанавливают популяцию реликтовой астранции

В Беловежской пуще путем репатриации восстанавливают популяцию редчайшего растения - астранции большой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт национального парка.





Фото национального парка

Астранция большая (Astrantia major L.) является реликтовым видом первой категории охраны, который находится на грани полного исчезновения в Беларуси. Единственное место в стране, где достоверно отмечено произрастание этого растения в дикой природе, - Беловежская пуща. Восстановление популяции проводится по научно-социальному проекту "Зялёныя скарбы Беларусi", которым занимаются сотрудники научного отдела нацпарка и представители Центрального ботанического сада НАН.



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"В основе метода лежит вселение исчезающего вида в природные экосистемы в районе его бывшего местообитания. Для этого была разработана система сохранения и воспроизведения генофонда популяции в соответствии с местной спецификой, выращено необходимое количество гетерогенных сеянцев и определена методика переноса растений из условий ex situ в in situ с соблюдением норм экологической безопасности", - пояснили в национальном парке.



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Семена астранции сотрудники ботанического сада взяли еще несколько десятков лет назад. Таким образом для восстановления популяции использовались растения - прямые потомки аборигенных пущанских. Их высадили на территории Королево-Мостовского лесничества. "Подходящие места, оптимальные по совокупности фитоценотических и экологических характеристик, искали на протяжении всего лета. Мы понимали, что без экстренного вмешательства науки через пару-тройку лет астранция исчезнет из флоры Беларуси", - отметили специалисты.



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