"Отравители" Скрипалей представлялись солидными питерскими бизнесменами

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Газета The Telegraph сообщила, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей «агенты ГРУ» получили визы через консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. При этом британцам они представились в качестве бизнесменов.Как пишет издание со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Александр Петров и Руслан Боширов указали в своих анкетах, что работают в сфере международной торговли.В качестве доказательства своей финансовой состоятельности они представили выписки со своих банковских счетов, на которых лежали тысячи фунтов.В Лондоне настаивают на том, что не могли опознать в «агентах ГРУ» шпионов, так как они предоставили «чистые» документы.Источник издания отметил, что с учетом того, с каким трудом россияне получают британские визы, у дипломатов не было поводов для беспокойство.Ранее власти Великобритании заявили, что бывшего полковника ГРУ и его дочь Юлию отравили граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.В свою очередь в Москве настаивают на том, что Лондон отказывается делиться информацией с российскими правоохранительными органами.