ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Отравители" Скрипалей представлялись солидными питерскими бизнесменами

07.09.2018 12:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото из открытых источников
И предоставили выписки из банка.

Газета The Telegraph сообщила, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей «агенты ГРУ» получили визы через консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. При этом британцам они представились в качестве бизнесменов.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Александр Петров и Руслан Боширов указали в своих анкетах, что работают в сфере международной торговли.


В качестве доказательства своей финансовой состоятельности они представили выписки со своих банковских счетов, на которых лежали тысячи фунтов.

В Лондоне настаивают на том, что не могли опознать в «агентах ГРУ» шпионов, так как они предоставили «чистые» документы.

Источник издания отметил, что с учетом того, с каким трудом россияне получают британские визы, у дипломатов не было поводов для беспокойство.

Ранее власти Великобритании заявили, что бывшего полковника ГРУ и его дочь Юлию отравили граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

В свою очередь в Москве настаивают на том, что Лондон отказывается делиться информацией с российскими правоохранительными органами.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина погиб под поездом при попытке справить нужду в метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Герой працы
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика