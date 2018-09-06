Мужчина погиб под поездом при попытке справить нужду в метро



Фото: Агентство "Москва"

Агентство "Москва"

Инцидент произошел около часа ночи на станции метро "Сходненская". Молодой человек 25 лет из Кировской области самостоятельно спрыгнул на жесткий путь станции, чтобы справить личную нужду. Машинист прибывающего поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.– отметил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитенеДля извлечения потерпевшего было отключено электроснабжение с 1:03 до 1:30.пояснил Мышляев.По его словам, все службы сработали оперативно.В настоящее время информация о случившемся направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.Ранее стало известно, что мужчина погиб под колесами поезда на станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии.