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Мужчина погиб под поездом при попытке справить нужду в метро

07.09.2018 12:37 — Разное | UDF  
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Фото: Агентство "Москва"
Мужчина погиб под прибывающим поездом во время попытки справить нужду на станции метро "Сходненская". Об этом передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около часа ночи на станции метро "Сходненская". Молодой человек 25 лет из Кировской области самостоятельно спрыгнул на жесткий путь станции, чтобы справить личную нужду. Машинист прибывающего поезда применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

"Сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали наряд срочной медицинской помощи", – отметил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Для извлечения потерпевшего было отключено электроснабжение с 1:03 до 1:30.

"Медики констатировали смерть потерпевшего от поездной травмы. В 3:45 тело молодого человека направили в пятый судебный морг Москвы. Видеозаписи с камер наблюдения подтвердили, что молодой человек самостоятельно спустился на пути", – пояснил Мышляев.

По его словам, все службы сработали оперативно.

В настоящее время информация о случившемся направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Ранее стало известно, что мужчина погиб под колесами поезда на станции метро "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии.

 
 
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Мужчина погиб под прибывающим поездом во время попытки справить нужду на станции метро "Сходненская".
 
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