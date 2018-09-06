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Когда им наступают на хвост
Сергей Пархоменко
По делу о сбитом боинге MH-17 представители российской власти заявляют, что «Россия здесь совершенно ни при чем». Потом требуют им выдать все материалы следствия. Потом удивляются, что в ответ следствие пожимает плечами: если вы ни при чем, то почему мы должны вам что-то выдавать?
По делу о «Новичке» в Великобритании представители российской власти заявляют, что «Россия здесь совершенно ни при чем». Потом требуют им выдать все материалы следствия. Потом удивляются, что в ответ следствие пожимает плечами: если вы ни при чем, то почему мы должны вам что-то выдавать?
Так было с поражающими элементами, найденными в телах погибших и в обломках боинга.
Теперь опять так с отпечатками пальцев двух исполнителей отравления.
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Кстати, интересно проявляется не просто тенденция, а единство подходов, стандартная тактика, когда им наступают на хвост.
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