Когда им наступают на хвост



Сергей Пархоменко

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По делу о сбитом боинге MH-17 представители российской власти заявляют, что «Россия здесь совершенно ни при чем». Потом требуют им выдать все материалы следствия. Потом удивляются, что в ответ следствие пожимает плечами: если вы ни при чем, то почему мы должны вам что-то выдавать?По делу о «Новичке» в Великобритании представители российской власти заявляют, что «Россия здесь совершенно ни при чем». Потом требуют им выдать все материалы следствия. Потом удивляются, что в ответ следствие пожимает плечами: если вы ни при чем, то почему мы должны вам что-то выдавать?Так было с поражающими элементами, найденными в телах погибших и в обломках боинга.Теперь опять так с отпечатками пальцев двух исполнителей отравления.